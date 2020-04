Kiedy kina w USA zostaną otwarte? Trump przedstawił plan odmrażania gospodarki

Plany odmrażania gospodarki w Stanach Zjednoczonych zawierają trzy etapy i wdrażane będą w zależności od sytuacji w danym stanie. Prezydent Donald Trump uważa jednak, że w USA osiągnięto szczyt jeśli chodzi o liczby osób zakażonych koronawirusem. Opracowano trzystopniowy plan, który obejmuje także kina.

W pierwszej fazie zaleca się osobom starszym dalsze pozostanie w domach, ale w zależności od sytuacji, otwierane będą między innymi kina, siłownie oraz restauracje. Wszystko to pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Jeśli sytuacja dalej będzie się normować, wprowadzony zostanie etap drugi. Ten dotyczy zwiększenia liczby odwiedzających chociażby kina oraz przywrócone zostaną szkoły i przedszkola. Trzeci etap to już powrót do normalnego funkcjonowania firm oraz instytucji, ale miejsca publiczne i te, gdzie gromadzi się większa liczba osób (kina, siłownie), wciąż będą mogły wpuszczać tylko ograniczoną liczbę.

Prezydent Stanów Zjednoczonych jest zdania, że pierwszy etap zostanie wdrożony jeszcze w tym miesiącu. Według ekspertów mamy do czynienia z optymistyczną wersją i występuje też obawa, że tak szybkie ruchy mogą wywołać drugą falę epidemii. Musimy jednak poczekać na ostateczny rozwój wydarzeń. Z kolei w Polsce kina uwzględnione zostały dopiero w czwartym etapie odmrażania gospodarki.