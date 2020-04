Koronawirus - kina nadal będą zamknięte. Obostrzenia przedłużone w Polsce

Kina będą zamknięte przynajmniej do 19 kwietnia 2020 roku. Według premiera Mateusza Morawieckiego wszystkie dotychczasowe obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa zostają przedłużone. Nie jest wykluczone, że tak naprawdę w tej kwestii możemy myśleć o zamknięciu placówek do odwołania.

Natomiast szkoły, przedszkola, uczelnie i żłobki będą zamknięte przynajmniej do 26 kwietnia 2020 roku. To wpłynie na przesunięcie terminów egzaminów ósmoklasisty i matur. Nowa data nie została ustalona, ale premier powiedział, że nastąpi to nie wcześniej niż w czerwcu.

Przypomnijmy, że kina w Polsce zostały zamknięte 11 marca 2020 roku. W drugiej połowie marca wiele krajów na świecie podjęło taką samą decyzję i kina są zamknięte do odwołania.