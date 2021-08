Kierunek: Noc - teaser 2. sezonu. Netflix podał datę premiery

fot. zrzut z teasera // Netflix

Kierunek: Noc to pierwszy belgijski serial oryginalny Netflixa, którego pierwszy sezon był inspirowany książką Starość aksolotla autorstwa Jacka Dukaja. Funkcję producentów pełnili m.in. Tomasz Bagiński oraz sam autor. Nie brakowało też innych polskich akcentów, ponieważ w produkcji wystąpili Ksawery Szlenkier i Borys Szyc. Twórcą, scenarzystą i showrunnerem premierowej serii był Jason George (Narcos, Alice in Borderland). W niej akcja toczyła się wokół pasażerów i członków załogi nocnego lotu z Brukseli. Podczas niego doszło do katastrofalnego zjawiska słonecznego, w którym gwiazda zaczęła niszczyć wszystko na swojej drodze. Bohaterowie walczyli o przetrwanie kierując się na zachód, szukając schronienia w mroku.

Prace nad 2. sezonem zakończono w lutym 2021 roku. Do obsady nowej odsłony serialu dołączyli Émilie Caen, Coen Bril, Joe Manjón i Marie-Josée Croze. Do sieci trafiła zapowiedź nadchodzącej serii, który ma być dopiero początkiem walki o przetrwanie.

Kierunek: Noc - teaser 2. sezonu

W oficjalnym opisie 2. sezonu możemy przeczytać:

Pasażerowie porwanego samolotu, którzy znaleźli schronienie głęboko pod ziemią, zmagają się z falą nowych kryzysów. Atmosfera w wojskowym bunkrze robi się napięta.

Kierunek: Noc - premiera 2. sezonu 8 września na Netflix.