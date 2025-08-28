Kiler 3 powstanie! Wybrano scenarzystę

foto. materiały prasowe

Nie podlega chyba dyskusji, że Kiler Juliusza Machulskiego to jedna z najlepszych polskich komedii z lat 90. Cezary Pazura wspominał w wywiadach, że chciałby wrócić do postaci Jurka Kilera. Według niego ta historia się jeszcze nie skończyła. Miał nawet pomysł na pewną woltę scenariuszową, w której grany przez niego bohater faktycznie okazałby się Kilerem.

Chciałbym, żeby Jurek Kiler okazał się twardzielem. Byśmy zrobili taką woltę, że wszyscy się z niego śmieją, a on… zabija naprawdę – mówił nam kiedyś Pazura o swoim pomyśle na kontynuację.

Jednak po śmierci Jerzego Stuhra, Janusza Rewińskiego i Krzysztofa Kiersznowskiego, czyli komisarza Ryby, Siary i Wąskiego, wszyscy myśleli, że pomysł na nowego Kilera przepadł. Bez tych postaci kontynuowanie historii wydawało się bez sensu. Jak udało nam się ustalić, brak tych aktorów nie przekreśla trzeciej części. Wybrano właśnie scenarzystę, który napisze fabułę. Poczynił on już pierwszy szkic, który spodobał się Juliuszowi Machulskiemu. Ten dał zielone światło na dalsze prace. Nie wiadomo jednak, czy zasiądzie na fotelu reżysera, czy będzie tylko producentem.

Z naszych informacji wynika, że scenarzystą tym jest twórca najsłynniejszej polskiej pasty – Fanatyka, a także seriali Emigracja XD i Edukacja XD. Mowa oczywiście o Malcolmie XD.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy ekipa miałaby wejść na plan ani kto dokładnie znajdzie się w obsadzie. Z naszych przypuszczeń na ekranie zobaczymy ponownie Cezarego Pazurę, Małgorzatę Kożuchowską, Jana Englerta i Katarzynę Figurę. Nie wyobrażamy sobie bowiem kontynuacji przygód Kilera bez choćby gościnnych występów tych aktorów.

Jak można się domyślić, sukces frekwencyjny Vinci 2 – w polskich kinach sprzedano już prawie 600 tysięcy biletów – pomógł Juliuszowi Machulskiemu w podjęciu decyzji o realizacji Kilera 3. Wcześniej nie był do tego przekonany, przynajmniej jako reżyser.