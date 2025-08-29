Poznamy tajemnice twórcy Bitcoin. Reżyser Tożsamości Bourne'a zrobi film

fot. IMDb // River Road Entertainment // Participant

Doug Liman, reżyser m.in. Tożsamości Bourne'a, nie narzeka na brak zajęć. W sierpniu miał wejść na plan nowego filmu z Tomem Cruisem w roli głównej, ale zdjęcia zostały opóźnione z powodu ogromnego budżetu w wysokości 275 milionów dolarów. W efekcie zajął się kolejnymi projektami, w tym The Initiative z Angeliną Jolie oraz The Bastion, adaptacją powieści Stephena Kinga. Ale to nie koniec jego planów na przyszłość.

Doug Liman reżyserem Killing Satoshi

Według doniesień Variety Doug Liman wyreżyseruje Killing Satoshi, thriller inspirowany trwającą debatą na temat prawdziwej tożsamości Satoshi Nakamoto, nieuchwytnego wynalazcy Bitcoin.

W filmie wystąpią Casey Affleck i Pete Davidson. Nie ujawniono szczegółów dotyczących ich postaci. Scenariusz napisał Nick Schenk (Gran Torino, Przemytnik). Historia ma opowiadać o tajemniczej, globalnej sieci, której celem jest zatuszowanie prawdy o tajemniczym twórcy Bitcoin. Zdjęcia rozpoczyną się w Londynie w październiku tego roku. Premierę zaplanowano na 2026 rok.

Kim jest Satoshi Nakamoto?

Satoshi Nakamoto to pseudonim osoby, która stworzyła kryptowalutę Bitcoin. Od momentu pojawienia się Bitcoina w 2009 roku, pozostaje zagadką – przez jednych postrzegany jako wizjoner wyzwalający jednostki spod władzy tradycyjnych finansów, a przez innych jako destabilizujące zagrożenie dla rządów i instytucji. Wartość jego majątku szacuje się na 64 miliardy dolarów.