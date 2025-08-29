Poznamy tajemnice twórcy Bitcoin. Reżyser Tożsamości Bourne'a zrobi film
Doug Liman został reżyserem Killing Satoshi, który opowie o twórcy Bitcoin. Podano również obsadę oraz nazwisko scenarzysty produkcji, do której zdjęcia rozpoczną się niebawem.
Doug Liman, reżyser m.in. Tożsamości Bourne'a, nie narzeka na brak zajęć. W sierpniu miał wejść na plan nowego filmu z Tomem Cruisem w roli głównej, ale zdjęcia zostały opóźnione z powodu ogromnego budżetu w wysokości 275 milionów dolarów. W efekcie zajął się kolejnymi projektami, w tym The Initiative z Angeliną Jolie oraz The Bastion, adaptacją powieści Stephena Kinga. Ale to nie koniec jego planów na przyszłość.
Czytaj więcej: Kiedy rozgrywa się akcja sequela Zabawy w pochowanego? Elijah Wood o kontyuacji
Doug Liman reżyserem Killing Satoshi
Według doniesień Variety Doug Liman wyreżyseruje Killing Satoshi, thriller inspirowany trwającą debatą na temat prawdziwej tożsamości Satoshi Nakamoto, nieuchwytnego wynalazcy Bitcoin.
W filmie wystąpią Casey Affleck i Pete Davidson. Nie ujawniono szczegółów dotyczących ich postaci. Scenariusz napisał Nick Schenk (Gran Torino, Przemytnik). Historia ma opowiadać o tajemniczej, globalnej sieci, której celem jest zatuszowanie prawdy o tajemniczym twórcy Bitcoin. Zdjęcia rozpoczyną się w Londynie w październiku tego roku. Premierę zaplanowano na 2026 rok.
Kim jest Satoshi Nakamoto?
Satoshi Nakamoto to pseudonim osoby, która stworzyła kryptowalutę Bitcoin. Od momentu pojawienia się Bitcoina w 2009 roku, pozostaje zagadką – przez jednych postrzegany jako wizjoner wyzwalający jednostki spod władzy tradycyjnych finansów, a przez innych jako destabilizujące zagrożenie dla rządów i instytucji. Wartość jego majątku szacuje się na 64 miliardy dolarów.
Źródło: worldofreel.com
