Kiedy rozgrywa się akcja sequela Zabawy w pochowanego? Elijah Wood o kontyuacji

Elijah Wood nie kryje swojego zachwytu nad pierwszą częścią Zabawy w pochowanego. Aktor zagrał w drugiej odsłonie, a w wywiadzie zdradził kilka informacji o sequelu.
Magda Muszyńska
fabuła Zabawa w pochowanego
43. Zabawa w pochowanego (2019) materiały promocyjne
Trwa postprodukcja drugiej części Zabawy w pochowanego, w której do swojej roli powróciła Samara Weaving. Do obsady dołączył też Elijah Wood, który podzielił się swoimi wrażeniami z sequela wyreżyserowanego przez Matta Bettinelli-Olpina oraz Tylera Gilletta na podstawie scenariusza Guya Busicka i R. Christophera Murphy'ego.

Czytaj więcej: Ridley Scott ogłasza swój następny film. Znów cofnie się w czasie

Zabawa w pochowanego 2 pogłębi mitologię

Elijah Wood w wywiadzie dla Bloody Disgusting powiedział, że jest wielkim fanem studia Radio Silence i uwielbia ich produkcje. Dodał, że kocha pierwszą część, którą nazwał totalną rewelacją. Uwielbia również Weaving w filmie Zabawa w pochowanego, a także całą obsadę oraz szczyptę mitologii, którą można w nim znaleźć. Aktor następnie ocenił drugą odsłonę tego komediowego horroru.

Uwielbiam ten sequel, ponieważ naprawdę pogłębia tę mitologię, więc cieszę się, że ludzie go zobaczą. To film, którego akcja rozgrywa się niemal natychmiast po zakończeniu pierwszej części i wzbogaca wszystko, co kocha się w oryginale.

Przypomnijmy, że pierwsza część opowiadała historię panny młodej, która po ślubie staje się częścią bogatej, ekscentrycznej rodziny swojego męża. Kobieta, aby oficjalnie wejść do familii musi przejść przez jej tradycyjną grę. Jednak okazuje się, że zwykła zabawa szybko zamienia się w walkę o przeżycie. Fabuła sequela jest trzymana w tajemnicy.

W obsadzie drugiej części Zabawy w pochowanego znaleźli się również Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng i David Cronenberg. Premierę zaplanowano na 10 kwietnia 2026 roku. 

43. Zabawa w pochowanego (2019)fot. materiały prasowe // "Zabawa w pochowanego"

Źródło: Deadline

Powiązane filmy
2026
Ready or Not: Here I Come Horror

6,8

2019
Zabawa w pochowanego
Oglądaj TERAZ Zabawa w pochowanego Komedia
Powiązane osoby

