The Kim Dotcom Story - powstanie serial o założycielu MegaUpload. Kim jest?

fot. ZDF

Kim Dotcom, a właściwie Kim Schmitz, to niemiecki haker, który w 2005 roku założył spółkę kapitałową MegaUpload, która pozwalała na udostępnianie objętych prawem autorskich produkcji filmowych, telewizyjnych czy muzyki. Firma została zamknięta w 2012 roku, a nowozelandzka policja aresztowała Dotcoma w jego luksusowej willi i skonfiskowała majątek wart 175 milionów dolarów. To go nie powstrzymało przed założeniem Mega w 2013 roku, która funkcjonuje do dziś.

Niemieckie ZDF we współpracy z Boogie Entertainment stworzą sześcioodcinkowy serial biograficzny na podstawie książki Davida Fishera "The Secret Life of Kim Dotcom: Spies, Lies and the War for the Internet", która przedstawiła postać Dotcoma w pozytywnym świetle. Serial, według zapowiedzi ZDF, opowie historię: "niezwykłej transformacji od niemieckiego hakera do przełomowego przedsiębiorcy". Bohater opisany jest jako: "współczesny człowiek wyjęty spod prawa, który wbrew przeciwnościom losu stał się bohaterem w walce o wolność internetu." Akcja serialu będzie miała miejsce w Niemczech, USA, Tajlandii, Nowej Zelandii i Hong Kongu, śledząc w ten sposób próby ucieczki Dotcoma przed ekstradycją.

The Kim Dotcom Story - opis ZDF

W The Kim Dotcom Story zagłębiamy się w intrygującą szarą strefę, która oddziela legalne innowacje technologiczne od postrzeganej nielegalności, szczególnie jeśli chodzi o eksploatację twórczości objętej prawami autorskimi. Ten projekt jest eksploracją dzisiejszego krajobrazu świata cyfrowego, gdzie granice się zacierają, a prawdziwe kolory świata technologii wychodzą na światło dzienne.

Rolant Hergert, założyciel Boogie Entertainment, dodaje, że: "Unikatowa mieszanka przedsiębiorczości, kontrowersji i złej sławy w sieci w postaci Kima Dotcoma uwydatnia go jako absolutnie niepowtarzalną personę w erze internetu."

Według ZDF prace na planie rozpoczną się w 2024 roku, a serial powinien ujrzeć światło dziennie w roku 2025.