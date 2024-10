Kim jest TA postać w nowym zwiastunie To zawsze Agatha? Wielki powrót, ale nadal nie Mefisto

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Disney+

Reklama

Serial To zawsze Agatha dotarł już do połowy metrażu. Zostało kilka odcinków, a z tej okazji Marvel opublikował zwiastun, który zapowiada ostatnie z nich. Zwiastuje mnóstwo akcji, wyjaśnienie sytuacji z Billym Maximoffem, a także sporą dawkę strachu, horroru i efektownych walk. Zwiastun możecie obejrzeć poniżej:

To, co zaciekawiło fanów w tym wideo, to urywek z 00:51 sekundy. Pojawia się nim tajemnicza postać, odwrócona tyłem do obiektywu z czapką na głowie, której tożsamości nie sposób rozpoznać. W sieci pojawiły się już teorie fanów mówiące o tym, że to - jak zwykle - Mefisto. Jednak zdaniem wiarygodnego scoopera, którego informacje często się sprawdzały, czyli MyTimeToShineH, w rzeczywistości jest to nie Mefisto, a... Ralph Bohner.

To postać, która zadebiutowała w WandaVision i oszukała wszystkich. Był to człowiek, który tylko odgrywał rolę Pietro, brata Wandy, w czym pomogło zdecydowanie podobieństwo Evana Petersa, który wcielał się w tę rolę w filmach z uniwersum X-Men Foxa. Ostatecznie okazał się tylko przypadkowym człowiekiem, którego zaklęła Agatha Harkness. Być może stoi za nim jednak coś więcej.

To zawsze Agatha - szkice koncepcyjne

To zawsze Agatha - szkic koncepcyjny