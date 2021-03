Kina w Polsce znów zamykane regionalnie. Które województwa?

fot. pixabay.com

Kina zostaną zamknięte w trzech kolejnych województwach: Mazowieckie, Lubuskie i wcześniej ogłoszona Pomorskie. Obostrzenia będą obowiązywać w pierwszych dwóch od 15 marca. Natomiast w Pomorskim od 13 marca.

Poza kinami zostaną zamknięte hotele, teatry, galerie sztuki, baseny i sauny. Dodatkowo ograniczona będzie działalność galerii handlowych. Nowe regulacje będą obowiązywać do 28 marca 2021 roku. Wcześniej obostrzenia zostały wprowadzone w Warmińsko-Mazurskim.

Nie jest więc wykluczone, że pod koniec marca, gdy tempo wzrostu zakażeń będzie tak dynamicznie, że kina znów zostaną zamknięte w całym kraju, lub w kolejnych województwach, w których sytuacja jest najpoważniejsza.

Z uwagi na to, że Mazowieckie to duże województwo z Warszawą, jest szansa, że to wpłynie na kolejne decyzje polskich dystrybutorów dotyczące premier w polskich kinach. Na razie wszystko pozostaje bez zmian, więc największą premierę marca pozostaje Godzilla kontra Kong.

Multipleksy nadal nie zostały otwarte i działają jedynie kina studyjne.