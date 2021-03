Kina zamknięte w całej Polsce! Jest decyzja i data

fot. Pixabaw.com

17 marca 2021 roku ogłoszono, że liczba zakażeń wyniosła 25 tysięcy i sytuacje jedynie pogarsza się z tygodnia na tydzień. Dlatego ogłoszono obostrzenia na całą Polskę, a nie jak w ostatnich tygodniach, regionalnie.

To oznacza, że wszystkie instytucje kultury, w tym kina będą zamknięte od 20 marca 2021. Dotyczy to również teatrów, muzeów, galerii sztuki i kasyn. Obostrzenia potrwają do 9 kwietnia 2021 roku. Jest to data warunkowa i zależna od tego, czy poprawi się sytuacja z dobowymi zakażeniami COVID-19. Jeśli będzie on nadal tak zła, jak obecnie, zamknięcie zostanie przedłużone.

https://twitter.com/PremierRP/status/1372189884576890881

Multipleksy w jakimś stopniu były na to gotowe, bo pomimo odblokowania działalność kin w lutym 2021 roku, Multikino, Helios oraz Cinema City nie otworzyły się do tej pory, ale tutaj w grę wchodził też brak tytułów do wypełniania licznych sal dużych kin. Działały jedynie kina studyjne.

W marcu 2021 roku miały mieć premierę Godzilla kontra Kong, Małe rzeczy czy oscarowy faworyt Nomadland. Informowaliśmy Was, że wszystkie trzy tytuły zostały opóźnione na kwiecień 2021 roku. Trudno jednak o optymizm, że w kwietniu sytuacja znacznie się poprawi.