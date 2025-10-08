Mafia narkotykowa kontra sprawiedliwość. Zwiastun King Ivory
Pojawił się oficjalny zwiastun filmu akcji King Ivory, który debiutował na zeszłorocznym festiwalu filmowym w Wenecji. Teraz ma trafić do kin.
King Ivory to thriller akcji, który debiutował 2 września 2024 roku na festiwalu filmowym w Wenecji. Ponad rok później trafi do kin - do sieci trafił pełny zwiastun.
King Ivory - zwiastun
King Ivory - fabuła, data premiery
Dla policjanta z Tulsy, Layne'a Westa, walka z lokalną przestępczością to codzienność, ale staje się ona osobista, gdy jego syn, Jack, uzależnia się od fentanylu. Wraz ze swoim partnerem Ty'em i agentem FBI Beattym, West stawia sobie za życiową misję rozbicie grupy odpowiedzialną za ten problem. Wśród nich są lokalny lider kartelu, Ramón Garza, naczelnik Indian Brotherhood, Holt Lightfeather, który kontroluje handel narkotykami z więzienia, w którym odbywa karę dożywocia, a także rodzina lokalnej irlandzkiej mafii, na czele z George'em "Smiley" Greenem, jego matką Ginger i wujkiem Mickey'm.
W obsadzie znaleźli się James Badge Dale, Ben Foster, Michael Mando, Rory Cochrane, Ritchie Coster, George Carroll, Graham Greene, Melissa Leo, Jasper Jones, Nikki Dixon, Sam Quartin, Ben Hall, David Barcena, Danny Boy O'Connor, Isabella Sanchez, Clarissa Cozzoni oraz Orlando Valentino.
King Ivory trafi do kin w Stanach Zjednoczonych 14 listopada. Na razie nie ma informacji odnośnie daty premiery w Polsce.
Źródło: sabanfilms
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1949, kończy 76 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1997, kończy 28 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1968, kończy 57 lat