"Straszny i brutalny" - producent zapowiada następny występ Kingpina w MCU

Vincent D'Onofrio jest jednym ze szczęśliwców, którzy po występie w Daredevilu Netflixa będą mieć szansę powtórzyć swoją rolę w nadchodzącym reboocie Marvela. Na premierę Daredevil: Born Again będziemy musieli jeszcze co prawda trochę poczekać, ale aktor miał już szansę wystąpić w MCU; do tej pory zagrał Kingpina w serialu Hawkeye, a już niedługo zobaczymy go także w Echo.

Kingpin będzie "straszny i brutalny"

ComicBook.com przed oficjalną premierą Echo na Disney+ miało szansę porozmawiać z Richiem Palmerem, producentem serialu, o występie Vincenta D'Onofrio. Wygląda na to, że Kingpin przeszedł transformację od czasu, gdy widzieliśmy go ostatnim razem.

Jest straszny i brutalny. I, tak jak Maya, może zdziałać wiele samym swoim wyrazem twarzy; jest naprawdę onieśmielający, co jest niesamowite. Jednak to, co uważam za naprawdę wspaniałe w kontekście tego serialu, to fakt, że będziemy mieć szansę zobaczyć go z trochę innej strony. Przekonać się, w jakim stanie jest po tym, jak Maya i Hawkeye go upokorzyli. Myślę, że zmienił się po tym, jak widzieliśmy go po raz ostatni. To ekscytujące widzieć, jak ktoś taki jak Kingpin przechodzi przemianę.

Co dalej z karierą Kingpina w MCU?

Następnie producent został spytany o to, czy jest szansa na to, że Kingpin będzie powracającym złoczyńcą w MCU. Palmer odpowiedział:

Chciałbym to zobaczyć. Myślę, że warto pozostać czujnym i przekonać się, jak skończy się ten serial i gdzie go zobaczymy następnym razem. Sam jestem fanem Kingpinem i ten pomysł brzmi dla mnie cudownie. Jestem też pewien, że sam Vincent byłby w siódmym niebie.

