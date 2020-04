Kinowe filmy Disneya w VOD? Bob Iger komentuje

Bob Iger,, były szef Disneya, a obecnie członek zarządu, wyjawił w wywiadzie, że jeśli kina będą nadal zamknięte przez pandemie koronawirusa, więcej filmów studia może trafić od razu do VOD. Odnosi się do decyzji dotyczącej superprodukcji Artemis Fowl, która w maju miała być w kinach, a ostatecznie trafi do Disney+.

Podkreśla jednak, że jeśli chodzi o największe superprodukcje, zamierzają czekać na kino. Dlatego też decyzja o VOD będzie dotyczyć raczej tytułów o mniejszej skali. Być może taki los spotka Nowych mutantów, ale żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Plotki mówią, że ta produkcja może trafić do platformy Hulu.

Kraina lodu 2 Naprzód - W niektórych przypadkach szybciej wprowadziliśmy rzeczy do Disney+.jest jedną z nich, alejest największym przykładem. Film był w kinach, kiedy wszystko się wydarzyło. Przesunęliśmy go do pay-per-view na kilka tygodnie i ludzie mogli go kupić i mieć na własność. A potem wprowadziliśmy na Disney+ - mówi Iger.

Iger nie wymienił, jakie tytuły mogą trafić do VOD.