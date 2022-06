Kleopatra - Universal przejmie film historyczny z Gal Gadot w roli głównej?

fot. youtube.com/Warner Bros. Pictures

Kleopatra to szykowane przez Paramount Pictures ogromne, kinowe widowisko, które opowie o najsłynniejszej królowie Egiptu. Jednak jak podaje portal Deadline na podstawie swoich źródeł podobno Universal Pictures szykuje się, aby przejąć projekt. Miałoby to wynikać z tego, że Paramount nie był przygotowany na dotrzymanie harmonogramu, którego wymagały elementy kreatywne. Jak na razie żadna ze stron nie odniosła się do tej informacji.

Gwiazdą widowiska jest Gal Gadot. Aktorka pełni również funkcję producentki projektu. Za reżyserię odpowiada Kari Skogland (Falcon i Zimowy żołnierz). Laeta Kalogridis (Wyspa tajemnic) napisała scenariusz. Patty Jenkins (Wonder Woman 1984) jest jedną z producentek filmu.

Kleopatra - kim była?

Kleopatra była córką Ptolemeusza i ostatnią władczynią hellenistycznego Egiptu. Gdy Pompejusz uciekł do tego kraju po brutalnej wojnie, Egipt stał się obsesją władców rzymskich. Kleopatra miała skomplikowaną relację z Rzymem, stając się kochanką Cezara, a później Marka Antoniusza. Ten ostatni sojusz stał się zgubą zarówno dla Antoniusza, jak i Kleopatry.