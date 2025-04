Steven Spielberg wytypował "najlepszy amerykański film". Zgodzicie się z nim?

materiały prasowe

Reklama

Sobotni wieczór należał do Francisa Forda Coppoli. Legendy Hollywood zebrały się, by wręczyć mu prestiżową nagrodę (AFI Life Achievement Award), która jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Amerykański Instytut Filmowy. Reżyserowi statuetkę wręczyli Steven Spielberg oraz George Lucas. Przy tym pierwszy z nich określił jedną z produkcji Coppoli jako "najlepszy amerykański film w historii".

Ojciec chrzestny "najlepszym amerykańskim filmem" według Spielberga

Steven Spielberg określił Coppolę jako "nieustraszonego" reżysera, walczącego w imieniu niezależnych artystów, jednocześnie wspominając ich pierwsze spotkanie w 1967 roku. Dodał również, że jego zdaniem Ojciec chrzestny jest najlepszym amerykańskim filmem, jaki kiedykolwiek stworzono.

- Wykorzystałeś to, co było wcześniej i na nowo zdefiniowałeś kanon amerykańskiego kina, a robiąc to, zainspirowałeś pokolenie filmowców, którzy chcą, byś był dumny ze swojej pracy, naszej pracy. A ja zawsze chcę, abyś był dumny z mojej pracy.

ROZWIŃ ▼

George Lucas kontynuował, nazywając Coppolę "swoim bohaterem". Opowiedział o ich pierwszym spotkaniu, gdy założyciel Lucasfilm towarzyszył reżyserowi na planie jego filmu Tęcza Finiana w 1968 roku.

- Kiedy miałem 22 lata, nauczył mnie, że nie należy bać się skakać z klifów. I żyję z tym przez resztę życia, chociaż nie wchodzę na wyższy poziom niż on.

Odbierając statuetkę od Spielberga i Lucasa, Francis Ford Coppola przywołał wiele wspomnień ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Przyznał, że to właśnie oni stworzyli go takim, jakim jest nie tylko prywatnie, ale także w branży filmowej.

Zobacz także: Francis Ford Coppola niedługo wejdzie na plan nowego filmu. O czym będzie?

Ranking filmów, które zdobyły Oscara