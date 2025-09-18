Pierwszy solowy komiks Boga Symbiontów w historii Marvela. Jest zapowiedź
Knull już niedługo wróci w komiksie Venom #250. Okazuje się jednak, że Bóg Symbiontów na tym nie zamierza poprzestawać. Marvel zapowiedział nową limitowaną serię, w której złoczyńca będzie głównym bohaterem.
Pojawiła się zapowiedź pierwszego numeru Knulla. To będzie pierwsza w historii Marvela solowa seria Króla Symbiontów. Scenariuszem zajmą się Al Ewing, który obecnie pracuje również nad Venomem, a także Tom Waltz, którego możecie znać z Wolverine: Blood Hunt. Za stronę graficzną odpowiada Juanan Ramirez, który ma na koncie między innymi komiks Eddie Brock: Carnage.
Zapowiedź komiksu Knull #1
Knull stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej rozpoznawalnych złoczyńców Marvela. Choć niedawno został pokonany przez Avengersów, teraz wraca do gry i zamierza odzyskać tron Króla Symbiontów z rąk niespodziewanego uzurpatora.
Oficjalny opis fabuły Knull #1:
Okładka zeszytu:
Najpierw na rynek wejdzie zeszyt Venom #250, w którym zobaczymy powrót złoczyńcy. Dopiero potem pojawi się pierwszy numer solowej serii Knulla. Nowy komiks ma być kluczowym rozdziałem w epickiej historii symbiontów, którą Marvel zapowiedział na 2026 rok.
Źródło: Marvel.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
16
wrz
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
17
wrz
Wiara
18
wrz
Dying Light: The Beast
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1978, kończy 47 lat