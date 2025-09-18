placeholder
Pierwszy solowy komiks Boga Symbiontów w historii Marvela. Jest zapowiedź

Knull już niedługo wróci w komiksie Venom #250. Okazuje się jednak, że Bóg Symbiontów na tym nie zamierza poprzestawać. Marvel zapowiedział nową limitowaną serię, w której złoczyńca będzie głównym bohaterem.
Paulina Guz
Knull #1 - zapowiedź komiksu Marvela
Pojawiła się zapowiedź pierwszego numeru Knulla. To będzie pierwsza w historii Marvela solowa seria Króla Symbiontów. Scenariuszem zajmą się Al Ewing, który obecnie pracuje również nad Venomem, a także Tom Waltz, którego możecie znać z Wolverine: Blood Hunt. Za stronę graficzną odpowiada Juanan Ramirez, który ma na koncie między innymi komiks Eddie Brock: Carnage.

Zapowiedź komiksu Knull #1

Knull stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej rozpoznawalnych złoczyńców Marvela. Choć niedawno został pokonany przez Avengersów, teraz wraca do gry i zamierza odzyskać tron Króla Symbiontów z rąk niespodziewanego uzurpatora.

Oficjalny opis fabuły Knull #1:

Osłabiony po ostatniej śmierci, uwięziony przez wroga, którego się nie spodziewał, Bóg Pustki ponownie czeka w klatce. Jego porywacze myślą, że Knull nie ma już czym walczyć — ale w jego rękach nawet „nic” zamienia się w broń. A jeszcze potężniejsze oręże jest w zasięgu ręki i czeka na Króla w Czerni, żeby je zdobył... i dokonał zemsty.

Okładka zeszytu:

Marvel/RYAN STEGMAN

Najpierw na rynek wejdzie zeszyt Venom #250, w którym zobaczymy powrót złoczyńcy. Dopiero potem pojawi się pierwszy numer solowej serii Knulla. Nowy komiks ma być kluczowym rozdziałem w epickiej historii symbiontów, którą Marvel zapowiedział na 2026 rok. 

Źródło: Marvel.com

