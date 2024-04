PlayStation Showcase już w maju? Jedną z pokazywanych gier może być Silent Hill 2

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. PlayStation

Wygląda na to, że już w przyszłym miesiącu możemy doczekać się kolejnej prezentacji PlayStation, w trakcie której zobaczymy gry zmierzające na platformy Sony w mniej lub bardziej odległej przyszłości. Taką informację przekazał dziennikarz Jeff Grubb, dodając, że słyszał to "kilka razy", co może sugerować różne źródła.

Słyszałem zarówno o Showcase, jak i o State of Play. Showcase wydaje mi się bardziej prawdopodobne, bo rok temu odbyło się w podobnym czasie.

Zdaniem dziennikarza, jedną z pokazywanych produkcji może być remake Silent Hill 2. Niedawno został on sklasyfikowany przez ESRB, a to może wskazywać nadejście nowych szczegółów, być może również daty premiery.

Warto również przypomnieć, że poprzednie PlayStation Showcase odbyło się w maju 2023 roku. Wydarzenie trwało około godziny i w tym czasie zobaczyliśmy zapowiedzi między innymi Helldivers 2, Marathon, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater i PlayStation Portal.