Koło czasu - dlaczego dokonano recastingu Mata w 2. sezonie? Podano powód

fot. Amazon Prime Video

Serial Koło czasu od Amazon Prime Video jest oparty na serii książek autorstwa Roberta Jordana. Historia podąża śladami pięciorga młodych mieszkańców pasterskiej wioski, których życie zmienia się, gdy zjawia się dziwna, obdarzona mocą kobieta. Twierdzi, że według starożytnej przepowiedni, jedno z nich na zawsze zaburzy równowagę między Światłem a Ciemnością. Pod koniec 1. sezonu okazało się, że Smokiem Odrodzonym jest Rand, ale drogi przyjaciół - Egwene, Nynaeve, Perrina i Mata - rozeszły się.

Twórcy w serialu dokonali wielu zmian w postaci Mata względem książek, które nie spodobały się fanom. W produkcji bohater pochodzi z rozbitej rodziny, a do tego stał się złodziejem, który porzucił przyjaciół pod koniec 1. serii. Jednak niektóre decyzje scenarzyści musieli podjąć ze względu na nieoczekiwaną sytuację na planie.

fot. Amazon Prime Video // Barney Harris jako Mat w 1. sezonie Koła czasu

Koło czasu - dlaczego dokonano recastingu Mata?

W pierwszym sezonie w Matrima "Mata" Cauthona wcielał się Barney Harris. Według Radio Times aktor nakręcił swoje sceny do czasu wybuchu pandemii i wstrzymania prac nad produkcją, czyli do 6. odcinka. Jednak gdy zdjęcia zostały wznowione nie powrócił na plan, a według stacji przyczyna była związana z jego zdrowiem psychicznym. Mat nie pojawił się w 7. epizodzie, a w finale pierwszej serii wykorzystano wcześniej nakręcone materiały. Ta sytuacja wpłynęła na przebieg wątku tego bohatera, który w książkach był równie ważny, co Rand czy Perrin.

W 2. sezonie doszło do recastingu. Harrisa zastąpił podobny do niego pod względem fizycznym Dónal Finn, ale nawet po 5. odcinkach wątek Mata wciąż nie jest ważny dla fabuły. Mimo to dla Finna jest to przełomowa rola w karierze. Wcześniej wystąpił w małych rolach Wiedźminie i filmie Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a.

fot. Amazon Prime Video // Donal Finn jako Mat w 2. sezonie Koła czasu

Finn w rozmowie z TVLine powiedział, że fani mają prawo być zdenerwowani zmianami wprowadzonymi do postaci Mata. Przyznał, że gdyby zaczął o tym myśleć to mógłby poczuć się tym bardzo przytłoczony. Jednocześnie bardzo go to zmotywowało do pracy. Z kolei scenarzysta Rafe Judkins obiecał, że zmiana aktorów w 2. sezonie nastąpi w płynny sposób.

Koło czasu - opis fabuły 2. sezonu

Choć Rand sądził, że pokonał Czarnego, zło nie zniknęło. Na drodze przyjaciół z Dwóch Rzek, tym razem rozsianych po całym świecie, staną zarówno nowe, jak i pradawne zagrożenia. Kobieta, która ich znalazła i prowadziła, straciła moc. Przyjaciele muszą więc znaleźć inne źródło siły: w sobie nawzajem lub w sobie samych. W Światłości… lub w Cieniu.