Koło czasu - Rosamund Pike o zmianach względem książek. Będzie więcej akcji w 2. sezonie

W ostatnim czasie Koło czasu zadebiutowało z trzema nowymi odcinkami 2. sezonu na platformie Prime Video. Widzowie mogą śledzić dalsze losy głównych bohaterów, w których wcielają się Josha Stradowski (Rand), Zoë Robins (Nynaeve), Madeleine Madden (Egwene), Marcus Rutherford (Perrin), Dónal Finn (Mat) i Daniel Henney (Lan).

Jedną z głównych ról gra Rosamund Pike. Jej Moiraine Damodred została odcięta od Źródła - oznacza to, że nie może przenosić Jedynej Mocy, co wywołuje u niej duże cierpienie. To duża zmiana względem książek. W wywiadzie dla Inverse, który został przeprowadzony przed wybuchem strajku aktorów, zażartowała, że "nie na to się pisała".

Jedną z rzeczy, która przyciągnęła mnie do serialu, było rozwinięcie [fizycznego] sposobu przenoszenia oraz interpretacji, jak łączy się to z żywiołami świata. Dlatego pomysł odcięcia Moiraine od tego był dla mnie problematyczny.

W 2. sezonie wątek Moiraine będzie podążać swoją drogą względem powieści Roberta Jordana, podobnie jak pozostałych bohaterów. Natomiast koordynator kaskaderów Jan Petrina w wywiadzie dla The Direct zdradził, że w nowej serii będzie więcej akcji, walk oraz bitew. Dodatkowo wszystkie główne postaci będą ich częścią, co będzie ekscytujące.

W większym stopniu zaangażowaliśmy głównych bohaterów [w akcję] - to właśnie oni walczą. W 1. sezonie poznaliśmy ich w Dwóch Rzekach i możecie obejrzeć podróż, jak postacie się zmieniły przez to, co się wydarzyło. Wtedy jeszcze nie byli wojownikami, ale teraz w 2. sezonie stają się nimi oraz przywódcami, a właściwie bohaterami, więc całkiem miło jest widzieć tę zmianę.

Petrina został zapytany o trudność, jaką sprawia zaaranżowanie sceny, w której wilki i kaskaderzy występują obok siebie.

Perrin robi wszystkie te sceny akcji z wilkami, więc trzeba było zacząć działać wcześniej, aby [aktor] poznał zwierzęta, spędził z nimi czas i stworzył więź. Tak, aby na planie zwierzę mu ufało oraz on mu ufał, żeby móc odegrać swoją rolę. To długi proces, ponieważ nie da się tego przyspieszyć. Należy przepracować te kilka godzin, a potem stworzyć swoje dzieło.

Kaskader przyznał też, że dużym wyzwaniem było znalezienie równowagi pomiędzy używaniem broni i Jedynej Mocy.

Czasami sobie myślisz: "Po co Aes Sedai Strażnicy, skoro są takie potężne?". Zawsze staramy się znaleźć w ramach [scen] akcji powód, dla którego ich mają [przy boku], że są naprawdę przydatni i pomagają im rozwiązywać [problemy].

Petrina podkreślił, że Strażnik nie jest tylko ochroniarzem Aes Sedai, ponieważ ona też go chroni - to praca zespołowa. Dodał, że czasem trudno jest sprawić, żeby to zadziałało na ekranie ze względu na prawdziwe sceny walk z bronią i używanie Jedynej Mocy, która wymaga lin do wyrzucania ludzi w powietrze, pojawiają się eksplozje i efekty specjalne. Potrzeba dużo pracy, aby wszystko zaplanować i dbać o bezpieczeństwo w scenach opartych na akcji i postaciach.

Koło czasu - opis fabuły 2. sezonu

Choć Rand sądził, że pokonał Czarnego, zło nie zniknęło. Na drodze przyjaciół z Dwóch Rzek, tym razem rozsianych po całym świecie, staną zarówno nowe, jak i pradawne zagrożenia. Kobieta, która ich znalazła i prowadziła, straciła moc. Przyjaciele muszą więc znaleźć inne źródło siły: w sobie nawzajem lub w sobie samych. W Światłości… lub w Cieniu.