Wiedźmin - 5. sezon będzie ostatnim? Serial może być krótszy niż ogłaszano

Po zakończeniu strajku scenarzystów wznowiono pisanie historii do 4. sezonu Wiedźmina. Kilka dni temu scenarzysta Javier Grillo-Marxuach potwierdził tę informację na Twitterze. Netflix pracuje nad 4. i 5. sezonem, w którym jako Geralta zobaczymy Liama Hemswortha. Aktor zastąpi w tej roli Henry'ego Cavilla.

Wiedźmin - serial zakończy się na 5. sezonie?

Strajki scenarzystów i aktorów spowodowały opóźnienie zdjęć do 4. sezonu, które mają się rozpocząć na początku 2024 roku. Po ich zakończeniu ma nastąpić krótka przerwa, a następnie ruszy produkcja do kolejnej serii. Według nowych informacji pochodzących z serwisu Redanian Intelligence 5. sezon ma być ostatnim dla serialu. Netflix nie potwierdził tych doniesień, ale warto dodać, że Redanian Intelligence zazwyczaj publikuje takie informacje, które później okazują się prawdziwe. Na razie trzeba to traktować jako plotka.

Przypomnijmy, że twórczyni serialu Lauren Schmidt Hissrich zapowiadała, że powstanie 7 sezonów Wiedźmina. Również Henry Cavill był gotów je nakręcić, ale ostatecznie opuścił produkcję. Jak widać plany Netflixa mogą ulec zmianie.

Wiedźmin - spin-offy

Czekając na nowe sezony Wiedźmina fani powinni się spodziewać kolejnych tytułów z tego świata. Zobaczymy anime pt. The Witcher: Sirens of the Deep, które ma być adaptacją opowiadania Trochę poświęcenia autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Historia skupi się na postaci Essi Daven, utalentowanej trubadurce i przyjaciółce Jaskra. Ponadto jakiś czas temu zakończyły się prace na planie aktorskiego serialu o Szczurach, czyli bandzie rozbójników, która doświadczyła w młodym wieku okropieństw wojny i straciła przez to swój moralny kompas. W 3. sezonie Wiedźmina Ciri dołączyła do tej grupy, ale nowy serial opowie o wydarzenia, które miałyby się rozgrywać na długo przed ich spotkaniem.

