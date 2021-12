Koło czasu - serial Władca Pierścieni może wpłynąć na premierę 2. sezonu

fot. Amazon Prime Video

Koło czasu szybko stał się najpopularniejszym programem na Amazon Prime Video. Serialowa adaptacja książek Roberta Jordana ma potwierdzony 2. sezon, ale jeszcze nie ustalono konkretnej daty premiery. W obliczu tego sukcesu platforma streamingowa musi ostrożnie wybierać terminy debiutów swoich najpopularniejszych produkcji. Szczególnie, że 2 września 2022 roku trafi na Amazon jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali tego roku, czyli serial Władca pierścieni. To kolejny wysokobudżetowy projekt z gatunku fantasy u tego streamera.

Vernon Sanders, czyli szef globalnej telewizji Amazon, wyjaśnił w rozmowie dla TV Line, że Koło Czasu stało się na tyle popularne, że debiut 2. sezonu musi być dokładnie przemyślany ze względu na Władcę Pierścieni, podobnie jak innych tytułów.

Będziemy bardzo rozważnie ustalać daty premier naszych seriali. Naszym zdaniem są to bardzo różne produkcje, ale jesteśmy świadomi naszych fanów tego gatunku. Cieszymy się z powodu posiadanych przez nas treści, czyli tych dwóch seriali oraz The Expanse i The Boys, powróci Carnival Row, a także mamy fantastyczny serial The Peripheral od Jonathana Nolana i Lisy Joy [twórcy Westworld]. Jesteśmy bardzo podekscytowani przyszłością.

To nie oznacza, że serial Władcy Pierścieni we wrześniu 2022 roku wpłynie na 2. sezon Koła czasu, ale może tak być. Amazon może chcieć rozłożyć w czasie premiery, aby zmaksymalizować ich popularność i oglądalność.

Koło czasu

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze