Komedie nie mają przyszłości w kinie? Reżyser Judd Apatow nie jest do tego przekonany

fot. Warner Bros.

Reklama

Judd Apatow ma na koncie wiele komedii, które odnosiły sukcesy w kinach. Wystarczy choćby wymienić hit Wpadka, który zrobił z Setha Rogena gwiazdę. W nowej rozmowie filmowiec uważa, że komedie jeszcze nie umarły i mają przyszłość na ekranach kin. Jest jednak świadomy, że wielu przedstawicieli gatunku zwyczajnie przeniosło się do streamingu, w którym osiągają popularność.

Komedie w kinach mają przyszłość.

W rozmowie z Vulture powiedział tak:

Barbie - Takie myślenie jest nieprawidłowe, ponieważ najbardziej dochodowa komedia w zeszłym roku przekroczyła miliard dolarów.to komedia, wiesz?

Dziennikarz Vulture zwrócił uwagę, że to samo można równie dobrze powiedzieć o filmach Marvela. Co na to Apatow?

- Nie wydaje mi się. To też nie jest dramat. Są w tym momenty emocjonalne, ale to po prostu rzucanie żartami. Coś jest w tym gatunku. Odnoszę wrażenie, że nikt nie chce dać komedii szansy. Dlaczego nie możemy powiedzieć, że Barbie to komedia? W jakiej innej kategorii byśmy ją umieścili?

Zdaniem Apatowa komedie wrócą do kin. Po prostu wymaga to jednego lub dwóch hitów. Za przykład podaje sukces filmu Kac Vegas, po którym wszyscy chcieli więcej. Tak tłumaczy myślenie w Hollywood.

- Jest hit i wówczas oni myślą tak: ludziom się to podobało, zróbmy więcej takich filmów. Myślenie nad tym nie jest głębsze. Będą chcieli gonić za wszystkim, co dobrze sobie radzi, ponieważ nie chcą podejmować ryzyka.

Apatow dodaje, że trzeba podejmować ryzyko i za przykład podaje Oppenheimera, który był ryzykiem dla Universala wartym ponad 100 mln dolarów. Jego zdaniem gdy jest sukces, wówczas osoby decyzyjne zdadzą sobie sprawę, że ludzie chcą mądrych filmów. Lubią oglądać coś, co staje się wyzwaniem. Chcą oryginalnych doświadczeń w kinie. Tłumaczy, że czegoś takiego potrzeba właśnie dla gatunku komedii i choć nie skreśla streamingu, który powinien nadal tworzyć takie filmy, uważa, że oglądanie tego gatunku w kinie daje więcej frajdy.

Jedna komedia na pewno wyróżniła się w 2023 roku w światowych kinach. Tylko nie ty z Sydney Sweeney i Glenem Powellem osiągnęła sukces, zbierając 216 mln dolarów.