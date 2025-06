Jak skończy się Vision Quest? Te postacie z MCU mogą wrócić w finale

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Daniel Richtman — znany scooper, którego doniesienia często się sprawdzają — ma nowe informacje na temat solowego serialu o Visionie. Jego zdaniem twórcy testują teraz wiele różnych zakończeń. Opcji jest dużo. Jest na przykład pomysł, by w finale pojawili się Billy Maximoff i duch Agathy. Inny zakłada powrót Elizabeth Olsen jako Wandy Maximoff aka Scarlet Witch.

Powrót Wandy i Billy'ego w Vision Quest ma sens

Oba mają sens biorąc pod uwagę fakt, że Vision Quest ma być zwieńczeniem serialowej trylogii, która zaczęła się w WandaVision i była kontynuowana w To zawsze Agatha. Wielu fanów spodziewa się więc, że ważne postacie z poprzednich części powrócą, by dać widzom satysfakcjonujący finał. Szczególnie, że Billy pragnął znaleźć brata, który niemal na pewno odegra ważną rolę w Vision Quest.

Z drugiej strony, pewnie wiele będzie zależeć od tego, kiedy solowy serial o Visionie zadebiutuje. Pamiętajmy, że uniwersum jest duże i ze sobą powiązane, co wpływa na pracę przy poszczególnych produkcjach — na przykład James Gunn nigdy nie planował, by Thor dołączył do Strażników Galaktyki, ale zostało to wprowadzone w innych filmach i musiał się do tego dostosować.

Premiera serialu Vision Quest w Disney+ jest zaplanowana na 2026 rok, ale może zostać jeszcze przesunięta. Dajcie znać, czy czekacie na produkcję.

