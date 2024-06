Powstanie serial na podstawie komiksu Mindset. To połączenie Czarnego lustra i The Social Network

fot. vaultcomics.com

Mindset to komiks science fiction od Voult Comics, którego historia osadzona jest w niedalekiej przyszłości. Opowiada o introwertycznym geeku, który przypadkowo odkrywa jak kontrolować czyjś umysł. On i jego przyjaciele robią coś nieoczekiwanego – umieszczają wynalazek w aplikacji do medytacji, aby pomóc użytkownikom zerwać z uzależnieniem od technologii. Ale gdy wokół aplikacji Mindset rozwija się niebezpieczny kult, na jaw wychodzą kłamstwa, spiski i morderstwa. Czy pomagają ludziom, czy ich kontrolują?

Na podstawie komiksu, który stworzyli scenarzysta Zack Kaplan i artysta John J. Pearson, powstanie serial telewizyjny. Za produkcję będą odpowiadać firmy Boat Rocker i This Radicle Act od Dona Cheadle'a.

Nick Nantell z Boat Rocker Studios powiedział, że nie mogą się doczekać współpracy z This Radicle Act i Vault Comics, aby zaadaptować ten wyjątkowy, oszałamiający thriller na potrzeby telewizji.

Pełen tajemnicy, intryg i wielowarstwowych postaci Mindset z pewnością zachwyci widzów.

Warto wspomnieć, że kanadyjskie Boat Rocker Studios wyprodukowało takie seriale, jak Palm Royale, Orphan Black: Echa, American Rust czy Beacon 23.