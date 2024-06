Welcome To Derry - nowe nazwiska w obsadzie serialowego prequela horroru To

fot. IMDb

Welcome to Derry będzie prequelem dla filmów To i To: Rozdział 2, który będzie rozwijać historię stworzoną przez reżysera Andy'ego Muschiettiego. Twórcami projektu są: wspomniany filmowiec, jego siostra Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs. Do roli Pennywise'a powróci Bill Skarsgård, który będzie też pełnić funkcję producenta wykonawczego.

W obsadzie są też Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar i Stephen Rider. Teraz ogłoszono 10 nowych nazwisk, które do niej dołączą. Są to: Alixandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Grey, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Peter Outerbridge, Shane Marriott, Chad Rook, Joshua Odjick i Morningstar Angeline. Będą grać powracające postaci, ale ich szczegóły są trzymane w tajemnicy.

Kimberly Guerrero w serialu Angielka

Dodajmy, że Andy Muschietti wyreżyseruje cztery odcinki dziewięcioodcinkowego serialu. Z kolei Fuchs napisał scenariusz do pierwszego epizodu.