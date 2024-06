Deadpool & Wolverine - Avengers Anarchii nadchodzą!? I inna bomba: [SPOILER] z ważną rolą!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Powiedzieć, że umysły fanów Marvela przed premierą filmu Deadpool & Wolverine zaczynają się gotować, to właściwie nic nie powiedzieć. Wczoraj jeszcze bardziej podgrzał je nie kto inny jak sam Ryan Reynolds, który udostępnił w sieci poniższy materiał - chyba nikt nie ma złudzeń, że posunięcie aktora wywołało w sieci lawinę spekulacji.

Wyświetl ten post na Instagramie

Jak pokazanie flagi z logo Avengers, na której ktoś domalował symbol anarchii, odczytują amerykańskie portale popkulturowe? Najwięcej emocji budzą dwie możliwości: albo mamy tu do czynienia z zapowiedzią pojawienia się Pyskatego Najemnika w filmie Avengers 5, albo Reynolds sugeruje, że w produkcji Deadpool & Wolverine zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami zobaczymy utworzoną przez tytułowych bohaterów i złożoną z postaci z całego multiwersum wersję Mścicieli, określaną już w sieci mianem "Avengers Anarchii", która stanie do walki z Cassandrą Novą.

Avengers Anarchii - potencjalny skład

Nowe informacje w tej sprawie przedstawia serwis The Geeky Cast. Nawet jeśli do jego doniesień powinniśmy podchodzić z dużym dystansem, to i tak rewelacje brzmią fantastycznie. W najbliższym filmie MCU faktycznie mielibyśmy więc zobaczyć prześmiewczą wersję Avengers, w skład której poza głównymi postaciami wejdą: Blade (Wesley Snipes), X-23 (Dafne Keen), Gambit (Channing Tatum), Ludzka Pochodnia (Chris Evans) i Elektra (Jennifer Garner). Lista na pierwszy rzut oka wygląda zbyt dobrze, by okazała się prawdziwa, ale - jak doskonale wiemy - nadzieja umiera ostatnia.

Na tym wcale nie koniec. Ceniony scooper Daniel Richtman twierdzi, że w filmie Deadpool & Wolverine Blade w wersji Snipesa odegra drugoplanową, ale nadal ważną dla fabuły rolę.

Szef Marvela i zabawa w piaskownicy

Wygląda również na to, że frajdę z powstawania filmu miał szef Marvel Studios, Kevin Feige. W oficjalnym podcaście Domu Pomysłów mówi on:

Nie mieliśmy nic wspólnego z dwoma pierwszymi, niezwykle udanymi filmami o Deadpoolu - to nie była działka Marvel Studios. Ale właśnie to sprawiło, że w pewnym sensie zaczęliśmy grać na boisku Ryana. Tak, bawiliśmy się w czyjejś piaskownicy. Z drugiej jednak strony oni weszli do naszej piaskownicy. Chcieliśmy sprawić, że będzie to wyjątkowa mieszanka dwóch różnych stylów i wizji.

Film Deadpool & Wolverine wejdzie do polskich kin 26 lipca.