Przeprogramowane komórki macierzyste potrafią naprawiać uszkodzone tkanki

Źródło: Pixabay

W filmach, książkach i grach z gatunku SF niejednokrotnie mogliśmy trafić na nowatorskie metody rekonstrukcji uszkodzonego ciała przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Z takich narzędzi korzystali m.in. bohaterowie serial Podróżnicy, którzy za sprawą nanorobotów biotechnologicznych byli w stanie naprawiać uszkodzone komórki od środka. Prawdopodobnie minie jeszcze wiele lat, zanim podobna technologia znajdzie się w zasięgu prawdziwych naukowców, nie można także wykluczyć, że tak wysoce zaawansowane nanity nigdy nie powstaną. Ale nie jest to jednoznaczne z tym, że już zawsze będziemy skazani na współczesne, powolne metody regeneracji tkanek. Naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii udowodnili, że wyspecjalizowane komórki macierzyste mogą posłużyć w roli innowacyjnego narzędzia do leczenia ran oraz poważnych uszkodzeń ciała.

Badacze opracowali tzw. “inteligentne” komórki macierzyste, stworzone na podstawie komórek tłuszczowych poddanych działaniu leków nowotworowych. Po przeprogramowaniu ich za pośrednictwem tych medykamentów udało się stworzyć komórki o wysokim potencjale regeneracyjnym. Po wszczepieniu ich do ciała myszy laboratoryjnych komórki zadziałały jak uniwersalne narzędzie naprawcze. Kiedy trafiły do ciał zdrowych gryzoni, pozostawały uśpione, nie namnażały się. Ale kiedy zaaplikowano je zranionym myszom, błyskawicznie adaptowały się do danego środowiska i zaczęły regenerować uszkodzone mięśnie, kości, chrząstki oraz naczynia krwionośne.

Jak zauważyła dr Avani Yeola, komórki macierzyste zachowywały się jak kameleon. Były w stanie zaadaptować się do bieżącej sytuacji i automatycznie rozpocząć proces regeneracji dowolnej uszkodzonej tkanki. Badania tego niezwykłego mechanizmu opublikowano na łamach magazynu naukowego Science Advances.

Ale od upublicznienia badań do wdrożenia technologii w życie jest jeszcze długa droga. Eksperymenty przeprowadzono wyłącznie na myszach laboratoryjnych, aby komórki macierzyste tego typu weszły do powszechnego użytku, należy przeprowadzić gruntowne badania kliniczne na ludzkich organizmach. Dr Vashe Chandrakanthan, współautor badania, stwierdził, że może minąć jeszcze nawet 15 lat, zanim inteligentne komórki macierzyste będą wykorzystywane w leczeniu klinicznym.