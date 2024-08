Konkurs w Multikinie. Autorzy filmików mogą wygrać nawet telewizor lub voucher na kurs o wartości 13 tysięcy złotych

Źródło: Multikino

Reklama

By wziąć udział w zabawie, wystarczy wybrać się do Multikina na seans w sierpniu i kupić dowolny zestaw z napojem Coca Cola, a następnie nakręcić i wysłać film o swoim ulubionym artyście z wykorzystaniem wspomnianego napoju. Nagranie może mieć dowolną formę - humorystyczną, biograficzną czy sensacyjną. Ważne jest jednak to, by nie przekroczyło sześćdziesięciu sekund.

Najlepsze filmy zostaną udostępnione na wybranych social mediach Multikina, a ich autorzy nagrodzeni. Co czeka na zwycięzców?

Nagroda I stopnia to: voucher na kurs filmowy w AMA Academy o wartości 13.000 zł lub zestaw składający się z telewizora Samsung The Frame LS03D QLED 4K, Tryb Sztuka Smart TV (2024) 75 cali, soundbara Samsung Soundbar Ultra Slim HW-S801D 3.1.2 z subwooferem w zestawie (2024) oraz karty przedpłaconej wartości 500 zł. Wartość zestawu to 13.000 zł;

Nagroda II stopnia to projektor Samsung Freestyle 2.0 z dedykowanym powerbankiem.

Nagród III stopnia jest aż 5 – są to karty podarunkowe Multikino o wartości 500 zł każda.

Szczegóły konkursu w regulaminie na konkursfilmowy.pl.