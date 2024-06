Matrix znów na wielkim ekranie. Co Multikino szykuje na czerwiec?

fot. Multikino

Multikino kontynuuje swój nostalgiczny cykl, który zabiera widzów w sentymentalną podróż do znanych klasyków. W każdy poniedziałek czeka na nich inny film, dzięki któremu można przenieść się do premier sprzed wielu lat. W repertuarze są przewidziane: Na samym dnie (3 czerwca), Wejście Smoka (10 czerwca), Kiler (17 czerwca) i Matrix (24 czerwca).

Kultowe Kino

Multikino - Kultowe Kino w czerwcu

Poniżej znajdziecie opisy filmów, które będzie mogli obejrzeć w ramach cyklu.

Na samym dnie

fot. materiały prasowe

Piętnastoletni Mike porzuca szkołę i dostaje pracę na miejskim basenie. Do pracy wprowadza go starsza o 10 lat Susan. Film jest niepozbawioną humoru opowieścią o dojrzewaniu i przebudzeniu seksualności. Krytycy chwalili szczerość (uzyskaną w wyniku improwizacji na planie) i trafność spojrzenia na współczesną młodzież, porównując film do najlepszych dokonań twórców francuskiej Nowej Fali, a występująca w roli Susan Jane Asher była nominowana do nagrody BAFTA.

Wejście smoka

fot. materiały prasowe

Lee znajduje się na prywatnej wyspie wojskowego gubernatora Hana, który pod przykrywką Akademii Wschodnich Sztuk Walki przemyca opium i prowadzi proceder nielegalnej prostytucji. Lee infiltruje siedzibę i uczestników turnieju Hana, by pomścić śmierć siostry.

Kiler

fot. materiały prasowe

Jerzy Kiler jest warszawskim taksówkarzem. Pewnego dnia zostaje wzięty za groźnego mordercę, Kilera. Od tego momentu jego życie wywraca się do góry nogami...

Matrix

fot. materiały prasowe

Nasz świat jest złudzeniem, skomplikowanym oszustwem wymyślonym przez obdarzone sztuczną inteligencją potężne maszyny, które przejęły nad nami kontrolę. Zapierające dech w piersiach popisy kaskaderskie. Niezapomniane obrazy. Wciskająca w fotel akcja. Bohaterowie stają na czele walki o wyzwolenie rodzaju ludzkiego spod władzy komputerów w filmie Matrix.

Cykl jest nie tylko formą lekcji historii dla młodszych pokoleń, ale także warsztatem artystycznym i okazją do budowania więzi społecznych. Prowokuje okazję do rozmowy między widzami, niezależnie od wieku. Bilety na Kultowe Kino są dostępne w kasie kina, na stronie internetowej www.multikino.pl oraz w aplikacji mobilnej.