Budzi kontrowersje i dostanie spin-off? TA postać z Kapitana Ameryki 4 może otrzymać własny projekt

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Reklama

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat na każdym kroku zmaga się z kolejnymi problemami. Źle odbierane pokazy testowe, nieustanne dokrętki, zmiany w scenariuszu i napompowany do granic możliwości budżet to tylko jedne z wielu. Inną kontrowersją było poinformowanie o pojawieniu się w filmie Sabry, czyli izraelskiej superbohaterki. Wokół tego faktu też było wiele nieścisłości. W pewnym momencie mówiono o tym, że nie pojawi się jednak w filmie. Marvel potwierdził jednak, że Shira Haas faktycznie wcieli się w superbohaterkę, która nadal będzie z Izraela, ale jej przeszłością nie jest już Mosad, a program Czarnych Wdów. W komiksach posiadała ona nadludzkie umiejętności, ale bardzo możliwe, że w MCU zostanie okrojona z tych mocy.

Mimo kontrowersji MCU zdaje się stawiać na tę postać. Według scoopera MyTimeToShineH, którego informacje często się sprawdzały, Sabra ma otrzymać własny projekt w ramach Kinowego Uniwersum Marvela. Co sądzicie o takiej decyzji?

fot. Marvel Studios

Kim jest Sabra?

Ruth Bat-Seraph aka Sabra to postać, która w komiksach Domu Pomysłów zadebiutowała w 1980 w jednym z zeszytów serii Incredible Hulk. Ukazano ją wówczas jako pracującą dla Mossadu agentkę, która stoczyła bój z samym Zielonym Goliatem, biorąc go omyłkowo za istotę działającą na usługach arabskich terrorystów. Istotne dla mitologii Sabry jest to, że mamy tu de facto do czynienia z mutantką, która posiada moce charakterystyczne dla superżołnierzy, mogąc jednocześnie przenieść swoją energię życiową i część umiejętności na inne osoby.

Samo słowo "Sabra" jest często stosowane do określenia Żydów, którzy przyszli na świat w Izraelu. Problem polega na tym, że w krajach arabskich budzi ono wyraźne skojarzenia z masakrą w Sabrze i Satili, do której doszło we wrześniu 1982 roku. To wówczas libańskie maronickie oddziały ("chrześcijańska milicja") za pełnym pozwoleniem armii izraelskiej z zimną krwią zamordowały ukrywających się w obozach uchodźców palestyńskich, zabijając od 700 do 3500 ludzi - większość z nich była starcami, kobietami i dziećmi.

Opis Sabry w MCU: Nowa w obsadzie jest Shira Haas, która wcieli się w Ruth Bet-Seraph. To była Czarna Wdowa, która teraz jest jedną z zaufanych pracowniczek prezydenta Rossa, pracującą dla Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Marvel

Ranking najbardziej użytecznych mocy mutantów Marvela