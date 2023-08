Korea Południowa - policja zarzuca fałszowanie wyników box office. Dotyczy to ponad 320 filmów

materiały prasowe

Reklama

Od czerwca 2023 roku, policja w Korei Południowej prowadziła dochodzenie w sprawie podejrzanie wysokich wyników box office. Z oficjalnego oświadczenia wynika, że oskarżeni byli faktycznie zaangażowani w fałszowanie danych, aby poprawić rankingi filmów w przeciągu ostatnich pięciu lat.

Afera box office w Korei Południowej

W czerwcu koreańscy funkcjonariusze dokonali nalotu na duże kina i biura trzech dystrybutorów filmowych w związku z podejrzeniem o manipulowanie wynikami box office oraz zarzutami o utrudnianie działalności KOFIC (Koreańskiej Rady Filmowej), podając fałszywy wynik oglądalności niektórych lokalnych filmów.

16 sierpnia policja poinformowała, że 69 urzędnikom z sieci kin (w tym CGV, Lotte i Megabox) oraz 24 dystrybutorom filmowym postawiono zarzut utrudniania działalności gospodarczej.

materiały prasowe

Według anglojęzycznego dziennika, Korea Herald, liczba sprzedanych biletów na przynajmniej 323 filmy wyświetlane na rynku od marca 2018 do czerwca tego roku była rzekomo zawyżona. SBS donosi w swoim raporcie, że dotyczy to lokalnych tytułów, a wyniki oglądalności zostały podwyższone o aż 2,67 miliona widzów. Metody wykorzystywane do zwiększenia liczb miały obejmować zakup dużej ilości biletów na nocne seanse oraz organizowanie "pokazów duchów" bez publiczności.

W ramach dochodzenia, policjanci zbadali wyniki sprzedaży biletów na 462 filmy wydane przez 98 firm. Lokalne media donoszą, że wśród rzekomo zawyżonych tytułów znalazły się: Emergency Declaration, Endless Rain oraz The Red Herring.