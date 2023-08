She Came to Me - zwiastun. Joanna Kulig z Hathaway i Dinklagem

fot. zrzut ekranu

Pierwszy zwiastun She Came to Me zadebiutował w sieci. Rebecca Miller wyreżyserowała na podstawie swojego scenariusza. Film ma dystrybucję w Ameryce Północnej ustaloną na 29 września. Główne role grają Peter Dinklage, Marisa Tomei, Brian D'Arcy James, Anne Hathaway i polska aktorka Joanna Kulig. Pojawia się ona w trailerze w jednej scenie.

She Came to Me - zwiastun

She Came to Me - opis fabuły

She Came to Me opowiada wielopokoleniową historię na tle Nowego Jorku. Śledzimy w niej między innymi losy kompozytora, który cierpi na utratę weny twórczej i dopiero na nowo odkrywa w sobie pasję po przygodzie na jedną noc, a także parę wyjątkowo uzdolnionych nastolatków, którzy próbują udowodnić rodzicom, że ich miłość może przetrwać do samego końca i nie jest to tylko chwilowa młodzieńcza miłostka.

Damon Cardasis, Pamela Koffler, Christine Vachon, Rebecca Miller, Len Blavatnik oraz Anne Hathaway produkują. Data premiery w Polsce nie jest znana.