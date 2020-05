Koronawirus - kina powoli otwierają się po pandemii. Box office nie zachwyca

W ubiegły weekend, czyli 15-17 maja po raz pierwszy od dawna pojawiły się wyniki z box office z większej liczby rynków kinowych. Wynika to z tego, że niektóre kraje już powoli zaczynają odmrażać kina i wprowadzać seanse. Jednak póki co największe sieci multipleksów traktują maj jako pewien okres przejściowy i wstrzymują się z otwarciem swoich ośrodków. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w Niemczech i Czechach, gdzie takie koncerny jak Cinema City przywrócą działalność swoich placówek za jakieś 3-4 tygodnie. Niemcy, jako największy z otwartych kinowych rynków ogólny wynik weekendowy wynoszący 1,2 mln dolarów zawdzięcza w głównej mierze kinom samochodowym. Z kolei Hongkong jako pierwszy przywrócił do działalności 100 procent swoich kin, notując 550 tysięcy dolarów wpływów w weekend. Azjatyckie kraje w zdecydowanej większości wstrzymują się z otwieraniem kin w największych miastach, co przekłada się na bardzo słaby wynik box office. Dla przykładu wynik Japonii z weekendu to 13 tysięcy dolarów.

Jeśli natomiast chodzi o produkcje jakie są najpopularniejsze w box office to z powodu pandemii oczywiście sukcesy święcą tegoroczne filmy, które zdążyły trafić do kin takie jak Bad Boys for Life, a nawet zeszłoroczne, które powróciły do kin. W Niemczech na przykład drugie i trzecie miejsce w box office zajmują kolejno Joker i Na noże. Słabe wyniki box office mają zapewne związek właśnie z repertuarem kin, ponieważ ludzie wolą siedzieć w domu niż pójść drugi raz na film, na którym już byli w kinie. Wszystko zapewne się zmieni, gdy do kin wejdą Tenet i Mulan zapowiadane jako pierwsze, wielkie premiery po okresie kwarantanny (oczywiści jeśli nie zostaną przesunięte)