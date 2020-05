Tenet może zostać opóźniony przez koronawirusa. Co musi się wydarzyć, by do tego nie doszło?

Tenet na dzień 17 maja 2020 roku wciąż ma ustaloną datę premiery na 17 lipca 2020 roku. To oznacza, że będzie to pierwsza superprodukcja z Hollywood, która ma trafić na ekrany w trakcie trwającej pandemii koronawirusa. Wszyscy patrzą na to, co zrobi Warner Bros, bo to jest wielki sprawdzian oczekiwań konsumentów - jeśli film zostanie opóźniony, lub jeśli poniesie on porażkę, według ekspertów wszystkie studia opóźnią swoje premiery na 2021 roku. Po prostu wprowadzanie wielkich filmów w tym okresie będzie nieopłacalne.

Informatorzy portalu Deadline donoszą, że aby premiera Tenet pozostała bez zmian, Warner Bros. potrzebuje przynajmniej 80% otwartych kin na świecie. W kwestii USA kina muszą być otwarte w Nowym Jorku, Los Angeles i San Francisco, ponieważ z tych miast pochodzi 25% otwarcia weekendu w tym kraju.

Jeśli w ciągu kilku tygodni producenci z Warner Bros. nie będą mieć twardych danych, że tak to będzie wyglądać, Tenet zostanie przesunięty. Chodzi o to, że aby Warner Bros. wyszło na zero lub zarobiło na Tenet, dystrybucja kinowa na świecie musi być otwarta tak jak przed pandemią. W innym wypadku przy budżecie 200 mln dolarów (plus koszty promocji), nie będzie im opłacać się wprowadzać go na ekrany, gdy będą pewni, że nie wyjdą nawet na zero.

A problem jest też w tym, że całą branża zrzuca wielką odpowiedzialność na Warner Bros, Tenet i Christophera Nolana, by rozkręcić kina w trakcie pandemii. Dzięki temu filmowi ludzie mają wrócić do kin. Dlatego według informacji skutek opóźnienia tej superprodukcji będzie mieć tak ważne znaczenie dla kina w 2020 roku.

Według analityków współpracujących z Deadline, aby Tenet mogło zarobić, musi mieć dystrybucję w USA w 3500 kin, zwłaszcza w tych w wielkich miastach. Na obecną chwilę jest jedynie nadzieja, że w lipcu kina zostaną otwarte, a nikt pewności nie ma. Zwłaszcza nie zanosi się na rychłe otwarcie w Los Angeles i Nowym Jorku, które najmocniej zostały dotknięte koronawirusem. Dodatkowym problemem dla Warner Bros. jest umowa z Nolanem, który dostaje 20% wpływów z box office od pierwszego dnia dystrybucji, więc, aby studio mogło liczyć na zwrot kosztów, te przychody muszą być wysokie.

Czytamy, że producenci z Warner Bros. dzień po dniu analizują sytuację z ekspertami służby zdrowia i przyglądają się próbom otwarcia pierwszych kin.

Tenet

Do tego dochodzą jeszcze zasady bezpieczeństwa, które wpływają na działanie kin w trakcie pandemii koronawirusa. Nawet, jeśli zostaną otwarte, podstawą każdego kina świecie jest sprzedawanie 30-50% maksymalnie biletów na salę. Jeden z właścicieli kin w USA, który chce pozostać anonimowy, w rozmowie z Deadline tłumaczy, że ani studio, ani kina nie mają fizycznie szans zarobić pieniędzy w takim wypadku. Ograniczenie sprzedaży na salę wpływa na zmniejszenie wpływów, a to tym samym ma znaczenie dla studiów, które wprowadzając filmy mogą tracić pieniądze.

Według dziennikarzy do tego dochodzi gigantyczny problem z promocją filmu, bo przez zamknięcia i ograniczenia spowodowane pandemią. mają o wiele mniej możliwości, niż normalnie - na przykład nie ma finałów głośnych seriali w tv, ani wielkich wydarzeń sportowych. A to wielkie wyzwanie, by sprzedać film i zachęcić ludzi do ewentualnego ryzyka zarażeniem koronawirusem.

Do końca maja 2020 roku powinniśmy poznać decyzje Warner Bros., która może zmienić świat kina w 2020 roku.