Koronawirus może opóźnić premierę konsol Xbox Series X i PlayStaton 5

Koronawirus 2019-nCoV poważnie zatrząsnął kondycją chińskiej gospodarki. Aby zniwelować wpływ epidemii na społeczeństwo, kilka wielkich fabryk zostało zmuszonych do oddelegowania pracowników do pracy w domu bądź czasowego zawieszenia produkcji. Wśród nich jest m. in. Foxconn, który odpowiada za produkcję konsol nowej generacji.

Specjaliści z koncernu Jefferies Group ostrzegają, że przeciągające się przestoje mogą negatywnie wpłynąć na kondycję branży gamingowej. Jeśli Chinom nie uda się szybko rozprawić z koronawirusem, konieczne może okazać się przesunięcie premiery Xboxa Series X oraz PlayStation 5 albo znaczne ograniczenie ich produkcji. To z kolei może doprowadzić do zmniejszenia zapasów magazynowych.

Koronawirus to problem całej branży gamingowej. Z szacunków Jefferies Group wynika, że od 30 do 50 procent gier, które trafiają na Zachód, w jakimś stopniu jest tworzona na terenie Chin. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku podzespołów – według Sony, Microsoftu i Nintendo aż 96 procent konsol importowanych do USA powstało w Chinach. Skala opóźnień wywołanych koronawirusem może okazać się ogromna.

Warto w tym miejscu zauważyć, że nie jest to zagrożenie stricte teoretyczne. Nintendo poinformowało, że już teraz występują problemy z dostarczeniem niektórych sprzętów. Korporacja została zmuszona do przesunięcia premiery limitowanej edycji konsoli Switch The Outer Worlds, gdyż chińska firma Virtuos odpowiedzialna za produkcje The Outer Worlds czasowo zawiesiła swoją działalność.