The Outer Worlds na Nintendo Switch opóźnione przez koronawirusa

The Outer Worlds to całkiem udana gra RPG, która w 2019 roku pojawiła się na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Ujawniono też, że po pewnym czasie produkcja ta zostanie przeniesiona również na Nintendo Switch. Niedawno ustalono datę premiery tej wersji na 6 marca 2020 roku. Teraz jednak wiemy już, że tego terminu nie uda się dotrzymać.

Private Division, wydawca gry, informuje, że data premiery została przesunięta na nieokreślony jeszcze termin. Powodem takiego działania jest koronawirus, który pokrzyżował prace chińskiego studia Virtuos, odpowiadającego za port. Jest też jednak i dobra wiadomość: port na Switcha, wbrew poprzednim zapewnieniom, dostępny będzie również na fizycznym nośniku, a nie jedynie w wersji cyfrowej.

We’re delaying @OuterWorlds on Nintendo Switch due to the coronavirus impacting the Virtuos team working on the port, to provide them enough time to finish development. We’ll now be releasing the physical version on cartridge. Once we have a new launch date, we’ll let you know!

