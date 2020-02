Koronawirus we Włoszech - jest decyzja o zamknięciu kin. Jaki wpływ na branżę?

Koronawirus pojawił się na terenie Włoch. Do tej pory zanotowano ponad 230 chorych osób, a siedem osób zmarło z powodu epidemii.

Podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich publicznych spotkań oraz zamknięciu wszystkich szkół, muzeów, sal koncertowych oraz kin. Według organizacji ANICA zamknięto 850 placówek kinowych, które łącznie mają 1830 sal. W skali kraju jest to 45% kin.

Zamknięcie kin ma destrukcyjny wpływ na przemysł rozrywkowy, ponieważ region dotknięty epidemią koronawirusa jest najbardziej lukratywny w branży kinowej. Efektem tego w weekend zanotowano 44% spadku wpływów ze sprzedaży w stosunku do tygodnia poprzedniego oraz 30% spadku sprzedaży biletów w stosunku do tego samego weekendu w 2019 roku. To też będzie mieć duży wpływ na produkcję filmów tym kraju - już Paramount Pictures odwołał zdjęcia do Mission: Impossible 7.

Francesco Rutelli, prezes ANICA w oświadczeniu tłumaczy, że branża filmowa współpracuje z władzami w temacie koronawirusa. Zdają sobie sprawę, że cała sytuacja będzie mieć ekonomicznego konsekwencje w skali całego kraju.