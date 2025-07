Marvel jak Nolan: Spider-Man 4 z realizacyjnym "powiewem świeżości". Słynna scena pojawi się w filmie?

Marvel/Sony

O tym, jak będzie wyglądał film Spider-Man: Brand New Day, napisano już w sieci naprawdę wiele. Mało kto spodziewał się jednak, że Marvel i Sony wzorem Christophera Nolana zdecydują się na zredukowanie efektów CGI na ekranie i kręcenie poszczególnych scen w prawdziwych lokacjach. Głos w tej sprawie zabrał teraz wcielający się w Petera Parkera Tom Holland, który wyjawia:

W poprzednim filmie byliśmy mocno ograniczeni przez pandemię koronawirusa… Teraz naprawdę postawimy na klasyczne podejście do filmowania i kręcenie w prawdziwych miejscach. Użyjemy ulic Glasgow do wielkiej sekwencji akcji, którą właśnie przygotowujemy. To będzie jak powiew świeżości… Fani będą zachwyceni tym, co dla nich szykujemy.

Równolegle do tych doniesień pojawiają się informacje, że pracujący przy Spider-Man: Brand New Day zespół ds. efektów wizualnych skupia się obecnie na stworzeniu cyfrowego modelu położonego w Glasgow budynku Scottish Legal Life Assurance Society - w filmie ma dojść do jego widowiskowej eksplozji. Komentujący te rewelacje fani spekulują, że tytułowy bohater może zostać pokazany jak w ikonicznych scenach z komiksów, w których podtrzymywał on walące się ludziom na głowy budynki i inne konstrukcje.

Film Spider-Man 4 ma wejść na ekrany kin 31 lipca przyszłego roku.