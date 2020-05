Kotolotki: ukazał się omnibus Ursuli K. Le Guin dla dzieci

Ursula K. Le Guin znana jest przede wszystkim z wykreowania uniwersów fantasy (Ziemiomorze) i science fiction (m.in. Ekumena), w których osadzała swoje powieści. Potrafiła oszałamiać czytelnika wizją i pomysłami, ale jednocześnie starała się tworzyć utwory problemowe, poruszające ważne kwestie społeczne.

Na tym tle Kotolotki to nietypowa, ale równie interesująca pozycja. To opowieści dla dzieci o czwórce uskrzydlonych kotów. Wydawnictwo Prószyński i S-ka wydało właśnie tom zawierający cztery historie o Kotolotkach: Kotolotki, Powrót kotolotków, Wspaniały Aleksander i kotolotki, Jane rozkłada skrzydła.

Oto okładka i opis książki:

Źródło: Prószyński i S-ka

Pewnego razu mieszkająca w mieście kotka urodziła czworo kociąt. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kociaki miały... skrzydła.

Korzystając z rzadkiej u kotów umiejętności latania, Thelma, Harriet, James i Roger postanawiają udać się w świat, aby go lepiej poznać. Nie wiedzą jednak, że z dala od domu będą czyhać na nie różne niebezpieczeństwa.

Czy znajdą bezpieczne schronienie? Czy spotkają po drodze przyjaciół? A co jeśli trafią w złe Ręce?

Przepełnione urzekającym ciepłem historie autorstwa jednej z największych legend literatury fantastycznej to niezapomniana lektura dla całej rodziny.