Kraina lodu 3 - producent o filmie. To będzie świetny hit!

W lutym 2023 Bob Iger potwierdził prace nad trzecią częścią Krainy lodu. W listopadzie przyniósł kolejne dobre wieści, ogłaszając czwarty film ze świata Arendelle. Fani studia Myszki Miki wyczekują więcej informacji na ich temat, ale szczegóły fabularne wciąż są tajemnicą. Natomiast producent stwierdził, że mają ogromny potencjał, aby stać się hitem.

W wywiadzie dla The Direct, Peter Del Vecho podkreślił, że istnieje wiele wątków do rozwinięcia. Zaprzeczył również pogłoskom, które już krążą w sieci.

- Tworzymy sequele tylko wtedy, gdy wierzymy, że istnieje historia do opowiedzenia. Aktualnie nad tym pracują, a ja skupiam się na. Ale to, nad czym kombinują, jest naprawdę ekscytujące. Nie zdradziliśmy publicznie żadnych szczegółów, które pojawiają się w spekulacjach. To tylko domysły. Wierzę jednak, że wyjdzie świetnie.