Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - "Serial wygląda niesamowicie". Logan Lerman chwali obsadę produkcji Disneya

fot. Netflix/20th Century FOx

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy to nowa adaptacja popularnej serii książek dla młodzieży autorstwa Ricka Riordana o przygodach Percy'ego Jacksona, syna Posejdona i jego przyjaciół. Nie jest to pierwszy raz, gdy powieści o półbogach przeniesiono na ekran. Oryginalnym odtwórcą roli Percy'ego był Logan Lerman w obu filmach z 2010 i 2013 roku. W nowej, serialowej produkcji Disneya zastąpił go znany z Projekt Adam Walker Scobell.

Logan Lerman na łamach podcastu Happy Sad Confused pozwolił sobie na kilka słów skierowanych właśnie do młodej obsady nowego serialu o półbogach:

Serial wygląda niesamowicie. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć was jak wymiatacie w tych rolach. Dajecie szczęściu wielu ludziom wcielając się w te postaci na ekranie.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - Logan Lerman o Walkerze Scobellu

Odtwórca roli Percy'ego Jacksona z dwóch słabo przyjętych filmów skierował też słowa bezpośrednio do swojego "następcy":

Nie mogę sobie wyobrazić lepszego wyboru na Percy'ego od Walkera. Byłaś tak świetny w Projekt Adam. Mam nadzieję, że polubisz niebieskie jedzenie, bo wydaje mi się, że masz w rękach hit.