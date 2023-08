Spider-Man: Poprzez multiwersum - najpotężniejsi Spider-Ludzie. Marvel sam podał dane do rankingu

Sony/Marvel

Już 17 sierpnia w platformach VOD (mówiąc konkretniej: Amazon Prime Video, Chili, Google Play, iTunes, Multimedia, Netia Go, Orange VOD, PLAY NOW, Player, Premiery Canal+, Polsat Box Go, Rakuten TV, SWEET.TV, UPC, Vectra) odbędzie się internetowa premiera animacji Spider-Man: Poprzez multiwersum. To znakomita okazja, aby raz jeszcze przyjrzeć się produkcji, która bez cienia wątpliwości może kandydować do miana jednego z najlepszych filmów obecnego roku. Jej fantastyczne recenzje i równie imponujące oceny od widzów to jedno; ekranowa historia stoi także całą armią zapadających w pamięć postaci. Przyszedł czas wskazać te najpotężniejsze z nich.

W tym celu postanowiliśmy skorzystać z oficjalnych danych Marvela, systematycznie aktualizowanych na różnych stronach prowadzonych przez fanów. Dom Pomysłów od dłuższego czasu zamieszcza w sieci tzw. wskaźnik mocy konkretnych postaci, określając wielkość ich szeroko rozumianej potęgi w takich aspektach jak inteligencja, siła fizyczna, szybkość, wytrzymałość, projekcja energii i zdolności w walce jeden na jeden. Każdy z powyższych czynników podawany jest w skali od 1 do 7; dana postać może zdobyć maksymalnie 42 punkty.

Swoista ściągawka Marvela podpowiada, którzy Spider-Ludzie z filmu Spider-Man: Poprzez multiwersum są najpotężniejsi. Na liście nie brakuje zaskoczeń; dość powiedzieć, że Miles Morales ostatecznie nie znalazł się w TOP3, natomiast zwyciężczynią okazała się wprowadzona dopiero w animacji bohaterka...

Spider-Man: Poprzez multiwersum - najpotężniejsze postacie ze Spider-Ludzi [RANKING]

28. Spider-Cat – 14/42 (Marvel nie podał szczegółów dotyczących poszczególnych czynników)