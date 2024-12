Kraven Łowca to najgorszy film roku. Recenzje mówią: Madame Web przy tym to arcydzieło

Fot. Materiały prasowe

W momencie pisania newsa portal Rotten Tomatoes, zbierający recenzje krytyków, opublikował 53 opinie na temat Kravena Łowcy. Zaledwie 8 z nich jest w miarę pozytywnych, a aż 45 bardzo negatywnych, co przekłada się na jedynie 15% pozytywnych ocen. Średnia ocena wynosi 3,7/10, co jest wynikiem tylko nieznacznie lepszym od Madame Web i takim samym jak w przypadku Morbiusa.

Kraven Łowca – recenzja

Argumenty krytyków pokrywają się z pierwszymi opiniami po uroczystej premierze. Najwięcej krytyki otrzymali scenarzyści Art Marcum i Matt Holloway, którym zarzuca się absurdalne dialogi, kiepsko skonstruowaną historię oraz liczne nonsensy fabularne. Film jest nie tylko nudny, ale również przeładowany zbędnymi postaciami, takimi jak Calypso, Chameleon czy Rhino, które nie wnoszą nic istotnego do fabuły i stają się stereotypowym dodatkiem.

Fatalny scenariusz, prawdopodobnie poszatkowany przez dokrętki, ingerencję studia oraz ich specyficzne podejście do filmów komiksowych, doprowadził do zmarnowania potencjału obsady. Zdobywcy Oscarów Ariana DeBose (West Side Story) i Russell Crowe (Gladiator) stworzyli według wielu recenzentów jedne z najgorszych ról w swojej karierze. Alessandro Nivola i Fred Hechinger są uznawani za całkowicie zbędnych, a ich postacie to stereotypowe skrajności. Jedynie Aaron Taylor-Johnson zbiera pewne pochwały za wysiłek włożony w rolę Kravena. Mimo widocznego zaangażowania fizycznego i emocjonalnego, nie był on w stanie uratować swojej postaci przed przerysowaniem i brakiem głębi. Aktorzy często popadają w przesadę, co sprawia wrażenie braku kontroli reżysera, a film przypomina miejscami parodię.

Sceny akcji, choć efektowne, brutalne i solidnie nakręcone, również nie ratują filmu. Reżyser J.C. Chandor tak szybko przez nie przechodzi, że widzowie nie mają czasu na zaangażowanie się w wydarzenia. Dodatkowo sekwencje te są przepełnione słabej jakości efektami specjalnymi, które w kulminacyjnych momentach rażą swoją sztucznością. Krytycy podkreślają, że producenci najwyraźniej oszczędzali na budżecie, co doprowadziło do tak złych efektów wizualnych, jakich kino nie widziało od lat.

Film określany jest jako nudny, pozbawiony duszy, sensu i serca, a przede wszystkim – niepotrzebny. Chandor nie zdołał wzbudzić zainteresowania historią Kravena, która wydaje się generycznym festiwalem oczywistości, wywołującym jedynie obojętność lub niezamierzony śmiech. Dziennikarze są zgodni, że postać Kravena najlepiej sprawdza się jako przeciwnik Spider-Mana, ale w tej produkcji, mając pełnić rolę protagonisty, kompletnie zawodzi.

Padają porównania do Madame Web i Morbiusa – większość opinii sugeruje, że Kraven jest słabszym filmem. Niektórzy jednak uważają, że plasuje się na poziomie Morbiusa lub nawet pierwszego Venoma.

Te recenzje pogłębią problem Kravena, bo już po pierwszych opiniach prognozy box office spadły do maksymalnie 15 mln dolarów w weekend otwarcia. Wszystko wskazuje na to, że będzie jedynie gorzej.

Najgorsze filmy oparte na komiksach Marvel

