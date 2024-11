Jak Kraven Łowca zdobył swoje moce? Nowy spot telewizyjny sugeruje...

fot. materiały prasowe

Pierwszy zwiastun Kravena Łowcy niekoniecznie odpowiadał na pytanie, jak tytułowy bohater (Aaron Taylor-Johnson) zdobył swoje moce, sugerując jedynie, że mogło to się stać za sprawą ugryzienia lwa. Sony Pictures pokazało nowy spot telewizyjny, w którym pewien rodzaj roztworu jest wlewany do młodego Kravena zaraz po ataku zwierzęcia. Czy to oznacza, że jego ojciec posiadał serum, które gwarantowało niesamowite zdolności? Jest to możliwe!

Kraven Łowca - nowy spot telewizyjny

Kraven Łowca - fabuła, obsada, premiera

Nadchodzi napakowana akcją, brutalna historia oznaczona kategorią wiekową R. Głównym bohaterem jest rosyjski imigrant Sergei Kravenoff (Tyler-Johnson), który jest synem potężnego gangstera. Antybohater ma misję, by udowodnić, że jest najlepszym łowcą na świecie.

W obsadzie filmu są również Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbot i Crowe. Za reżyserię odpowiada J.C. Chandor. Scenariusz został przygotowany przez Richarda Wenka oraz Arta Marcuma i Matta Hollowaya na podstawie komiksów Marvela.

Kraven Łowca - premiera została zaplanowana na 13 grudnia 2024 roku.