fot. 20th Century Studios

Królestwo Planety Małp to najnowsza odsłona ze znanej serii, która święciła sukcesy na wielkim ekranie już przed wieloma laty. Produkcja Wesa Balla została ciepło przyjęta przez krytyków oraz publiczność. Film Disneya trafi na Blu-ray w wersji 4K, ale to inny dodatek może przykuć Waszą uwagę. Chodzi o tak zwany "Raw Cut", czyli "surową wersję" produkcji. W praktyce oznacza to, że każdy posiadacz edycji Blu-ray będzie mógł obejrzeć cały film bez choćby szczypty efektów specjalnych.

Próbkę tego, jakby to wyglądało możecie zobaczyć poniżej, ponieważ niektórzy mogli już sprawdzić te wersje. Premiera "Raw Cut" będzie mieć miejsce 27 sierpnia 2024 roku.

Królestwo Planety Małp - opis fabuły

Wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp w oazie, do której Cezar poprowadził inne małpy, społeczeństwo zaczęło się rozwijać, podczas gdy ludzie zaczęli coraz bardziej dziczeć. Jeden z przywódców małp zaczyna zniewalać inne grupy, aby odnaleźć tajną ludzką technologię. W międzyczasie potomek Cezara wyrusza w podróż, aby odnaleźć wolność, której kluczem jest młoda ludzka dziewczynka.

Za scenariusz odpowiada Josh Friedman. W obsadzie znaleźli się Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi, William H. Macy i Dichen Lachman.