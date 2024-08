fot. Devolver Digital

W ostatnim czasie adaptacje gier mają się świetnie. Bryluje tu Universal, który pomógł w dystrybucji Pięciu koszmarnych nocy oraz Super Mario Bros. Film, który zarobił gigantyczne pieniądze. Do tej kolekcji dołączyć ma adaptacji polskiej gry o tytule RUINER. Akcja tej historii dzieje się w cyberpunkowej rzeczywistości w roku 2091. Pogłoski o możliwej adaptacji tego dzieła pojawiały się jeszcze w 2017 roku. Wówczas producentem miał być znany Luc Besson. Najwidoczniej te plany nie wypaliły.

Za reżyserię filmowego Ruinera odpowie Wes Ball, czyli twórca Królestwa Planety Małp oraz trylogii Więzień labiryntu. Michael Arlen Ross napisze scenariusz do adaptacji. Wśród producentów wymienia się Dmitriego M. Johnsona, Mike'a Goldberga, Wes Balla oraz Joe Hartwicka Jr. Producentami wykonawczymi są natomiast Timothy I. Stevenson, Dan Jevons, Marek Roefler, Magdalena Tomkowicz i Jakub Stylinski. Co ciekawe producentem będzie również Kelly McCormick oraz David Leitch, producenci m.in. Bullet Train.

Jeśli nie kojarzycie tak dobrze gry, o której mowa, to sprawdźcie jej zwiastun poniżej.

Ruiner - opis fabuły gry

Fabuła produkcji przeniesie graczy do niedalekiej przyszłości, gdzie świat wirtualny jest tak samo ważny jak realny. W wirtualnej rzeczywistości ludzie zbudowali swoje własne imperia zwane firewallami. Dostęp do świata wirtualnego nie jest tani i nie każdy może sobie na niego pozwolić. Głównymi bohaterami będzie dwójka śmiałków, którzy chcą przeniknąć za kulisy wirtualnego świata i wyrównać porachunki. Wspólnie tworzą zgrany duet, który się uzupełnia. Jeden z bohaterów to komandos – spec od infiltracji, z kolei drugi z nich to ktoś w rodzaju hakera potrafiącego m.in. włamywać się do wirtualnych światów przeciwnika.