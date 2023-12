Królestwo Planety Małp - ile minęło lat od wydarzeń z poprzednich części? Tak wygląda czarny charakter

fot. materiały prasowe

Dzięki magazynowi Empire poznajemy nowe szczegóły superprodukji przygodowej Królestwo Planety Małp. Ujawniono, kiedy rozgrywa się akcji po wydarzeniach z poprzedniej części oraz opublikowano nowe zdjęcia.

Królestwo Planety Małp - czas akcji

Czytamy w artykule magazynowi, że historia rozgrywa się około 300 lat po wydarzeniach z filmu Wojna o planetę małp. Twórcy postawili na taką decyzję, ponieważ chcieli, aby to był początek nowej epoki w historii Planety Małp. Dziedzictwo Caesara z oryginalnej trylogii jest tutaj jednak ważne, choć jego historia jest teraz legendą. Jego przesłanie towarzyszy jednak głównemu bohaterowie imieniem Noa. Czytamy, że na początku on w ogóle nie wie, kim był Caesar, ale podczas tej fabuły ma odkryć prawdę stojącą za legendą i to, co po sobie pozostawił. Po tych latach jest wiele interpretacji tego, co zrobił Caesar.

Królestwo Planety Małp - czarny charakter

Głównym złoczyńcą filmu jest Proximus Caesar, który wykorzystuje nauki bohatera trylogii do swoich własnych celów. Kevin Durand go gra i aktor wyjaśnia, że jest on jak postać religijna. Świadomie przyjął imię Caesara, ponieważ jest to coś traktowanego w społeczeństwie małp jako coś ważnego i mającego najwyższe miejsce w hierarchii. Jest pewnego rodzaju tyranem, który stosuje własną interpretację nauk oryginalnego Caesara. Zdjęcie łotra macie na początku galerii.

Królestwo Planety Małp

Wes Ball zapowiada, że tworząc ten film, planowali go jako początek nowej trylogii. Mają rozpisane różne wielkie pomysły dotyczące kierunku, w jakim to będzie się rozwijać i jak będzie związane ze spuścizną poprzednich tytułów. Sam nie jest pewien, czy on zrealizuje kolejne produkcje, bo chce tworzyć inne projekty. Na czele z The Legend of Zelda opartym na grze.

- Pomyśleliśmy sobie: z prochów wydarzeń poprzednich filmów, posadzimy nowe drzewo, po którym będziemy się wspinać. To film o początku czegoś nowego.

Królestwo Planety Małp - premiera w maju 2024 roku w kinach.