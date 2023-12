Królestwo Planety Małp – jaki wpływ na historię ma dziedzictwo Cezara? Reżyser o zepsuciu i wykorzystywaniu

fot. materiały prasowe

Historia w Królestwie Planety Małp rozgrywa się wiele lat po Wojnie o planetę małp, podejmując wątek dominacji naczelnych nad gatunkiem ludzkim. Głównymi bohaterkami będzie młoda Noa i dzika Mae pochodząca z ludzkiego plemienia, które wyruszają w podróż, aby powstrzymać Proximusa Cesara przed krwawą wojną małp i ludzi. Ważnym elementem fabuły nowego filmu będzie dziedzictwo Cezara. W rozmowie z Empire reżyser Wes Ball wyjaśnił, w jaki sposób wykorzystał spuściznę bohatera wcześniejszej trylogii.

Królestwo Planety Małp - reżyser o wpływie dziedzictwa Cezara

Ball przyznał, że pamięć o pierwszym przywódcy małp nadal ma wpływ na całą społeczność naczelnych. Reżyser dodał, że Królestwo Planety Małp będzie badało znaczenie dziedzictwa Cezara na kolejnych przywódców, ale również tych, którzy pamiętają lub słyszeli o ich dawnym liderze. Spuścizna Cezara będzie miała również inne oblicze, które przez lata było wykorzystywane, aż w ostateczności zepsute przez niektóre społeczności małp.

Co się stało z pamięcią Cezara? Jak mogło dojść do zepsucia, nadużycia lub przyjęcia jego dziedzictw? To, co wydało mi się naprawdę interesujące w Wojnie o planecie małp, to fakt, że Bad Ape [Steve Zahn] stał się świadomy siebie i nie miał pojęcia, kim był Cezar. Zatem gdzieś na tym świecie żyją inne małpy, które nie mają pojęcia, kim był Cezar, ale mimo to posiadają własną świadomość. I to doprowadziło do pomysłu zrobienia wielkiego eposu historycznego.

Królestwo Planety Małp - opis fabuły

Wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp w oazie, do której Cezar poprowadził inne małpy, społeczeństwo zaczęło się rozwijać, podczas gdy ludzie zaczęli coraz bardziej dziczeć. Jeden z przywódców małp zaczyna zniewalać inne grupy, aby odnaleźć tajną ludzką technologię. W międzyczasie jedna z małp wyrusza w podróż, aby odnaleźć wolność, której kluczem jest młoda ludzka dziewczynka.

Reżyserem filmu jest Wes Ball. W obsadzie znaleźli się Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi, William H. Macy i Dichen Lachman.

Królestwo Planety Małp zadebiutuje w kinach 24 maja 2024 roku.

