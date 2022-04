Królik samuraj: Kroniki Usagiego - zwiastun serialu Netflixa. To kontynuacja komiksu Usagi Yojimbo

fot. Netflix

Królik samuraj: Kroniki Usagiego rozgrywa się 1000 lat w przyszłości. Bohaterem jest Yuichi Usagi, potomek Miyamoto Usagiego, którego znamy z komiksów Usagi Yojimbo. Marzy on o tym, by zostać mistrzem miecza tak jak jego przodek, ale jego impulsywne decyzje sprawiają, że przypadkowo wypuszcza falę yokai w mieście Neo Edo. Zbiera on drużynę, by wspólnie ochronić miasto.

Królik samuraj: Kroniki Usagiego - zwiastun

W obsadzie anglojęzycznego dubbingu są między innymi Darren Barnet (Usagi), Shelby Rabara (Kitsune), Aleks Le (Gen) i Mallory Low (Chizu). 88 Pictures tworzy tę animację razem z Netflixa. Stan Sakai, twórca komiksu jest producentem wykonawczym serialu. Doug i Candie Langdale'owie są showrunnerami, czyli podejmują wszystkie decyzje.

Stan Sakai, twórca pierwowzoru, wyjawił, że wszystko zaakceptował i jest to zgodne z jego wizją na ten świat. Brał udział w każdym etapie pracy nad serialem. Głównym reżyserem jest Ben Jones, a za wizualny styl odpowiada Khang Lee. Wizualnie chcieli stworzyć mieszankę oryginalnego stylu komiksu osadzonego w XVII wiecznej Japonii z futurystyczną, bardziej kolorową stylistyką.

Królik samuraj: Kroniki Usagiego - premiera 28 kwietnia w platformie streamingowej Netflix.

