Królowa wojownik - bojkot widzów w social mediach nieuzasadniony? Reżyserka komentuje

Królowa wojownik zadebiutowała w USA 16 września i może pochwalić się bardzo dobrym wynikiem w box office (około 20 mln dolarów z domowych kas na otwarcie), ale też wieloma pozytywnymi komentarzami ze strony widzów. Jednak nie oznacza to, że zabrakło negatywnych reakcji w mediach społecznościowych. W okresie poprzedzającym premierę w kinach, w sieci prowadzona była kampania namawiająca do bojkotu produkcji, której reżyserką jest Gina Prince-Bythewood, a gwiazdą Viola Davis. Akcja filmu dzieje się w afrykańskim Królestwie Dahomey, które na przełomie XVIII i XIX wieku było liczącym się krajem na kontynencie. Bohaterką projektu jest Nanisca, dowódczyni militarnego oddziału kobiet-wojowniczek. Razem ze swoją córką musi odpierać ataki Francuzów oraz stanąć do walki z wrogimi plemionami, które naruszyły granicę jej państwa i nietykalność jego mieszkańców.

Historia inspirowana jest prawdziwymi zdarzeniami, a powyższy opis sugerował wielu osobom, że film pominie fakt, że lud Dahomey w XIX wieku był mocno zaangażowany w handel niewolnikami. Podobno w filmie jednak jest ten wątek poruszany i wokół tego rozgrywa się wiele dramatów, więc reżyserka nazwała bojkot w mediach społecznościowych za krzywdzący, bo oparty na nieprawdzie.

Wcześnie nauczyłam się, że nie można wygrać kłótni na Twitterze. I wiem, że to wszystko zniknie, gdy zobaczą film. Istnieje założenie, że nie zajmujemy się kwestią handlu niewolnikami, a robimy to. Muszę więc wyjść z założenia, że ludzie zobaczą zobaczą ten film i zobaczą to wszystko.

Do tematu odniosła się też Viola Davis.

Weszliśmy w historię ludu, którego królestwo było w rozsypce, na rozdrożu. Szukali sposobu, aby utrzymać swoją cywilizację i królestwo przy życiu. Dopiero pod koniec XIX wieku zostali zdziesiątkowani. Większość tej historii jest fikcyjna. Musi być.

Davis podkreśla, że historia Królowej wojownik może połączyć się ze wszystkimi widzami, nie tylko z kobietami o czarnym kolorze skóry.

Było poczucie, że nasze historie nie są uniwersalne i nie mogą dotrzeć do białego mężczyzny lub kobiety, czy Latynosa. Czuję, że ludzkie historie są dla wszystkich (...).

W obsadzie znajdują się między innymi Viola Davis, Lashana Lynch, Thuso Mbedu, Shelia Atim i John Boyega. Za kamerą stanęła Gina Prince-Bythewood.

Królowa wojownik - W Polsce film obejrzymy 7 października.